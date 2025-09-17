Un recuerdo imborrable se llevó el freestyler antioqueño Sebastián Peña, conocido en el mundo del balón como ‘Machine’, al demostrar sus habilidades frente a una leyenda del fútbol, Cristiano Ronaldo.

El encuentro se dio en un evento organizado por Binance, empresa global de blockchain y activos digitales de la que el portugués es socio. Peña ganó el privilegio de compartir con el astro gracias a su talento y, con acrobacias y dominio de balón, logró sorprender al propio CR7, quien lo aplaudió y lo animó.

‘¡Sueño cumplido! Este momento cambió mi vida’, escribió el antioqueño en sus redes sociales junto a una foto con Ronaldo.

En los videos se aprecia a un CR7 amigable y sonriente, impresionado con los trucos del colombiano. Ambos compartieron palabras, recordando los regates de lujo de Cristiano en el Manchester United. Asimismo, el SIUUUUUUU del ‘bicho’ no pudo faltar.

En medio del encuentro, ‘Machine’ le regaló una camiseta de la Selección Colombia, a lo que Ronaldo respondió con un “gracias, gracias, Colombiano”, y a su vez le obsequió una camiseta del Manchester autografiada por el mismo ‘bicho’.

¿Quién es ‘Machine’?

Sebastián Peña es uno de los referentes del freestyle en Colombia y el mundo. Su talento lo ha llevado a competir en 17 países y a sumar títulos de talla internacional. Entre sus logros destacan:

Campeón Nacional de Colombia.

Récord Mundial Ironman.

Subcampeón Mundial.

Bicampeón Latinoamericano.

Ganador del título CR7 ProofOfSkill, que lo llevó a compartir con su ídolo.

Con este encuentro, Peña cumplió uno de sus mayores sueños de infancia y aseguró una motivación para seguir impulsando su carrera, con la meta clara de convertirse en el mejor freestyler del mundo.