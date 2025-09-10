La selección Colombia cerró la Eliminatoria Sudamericana con una goleada 6-4 ante Venezuela, este martes, en Maturín. EL HERALDO evalúa a los jugadores del combinado patrio, siendo Luis Javier Suárez el héroe de la noche con un póker.

Kevin Mier (4). Penoso partido. Tuvo su oportunidad y no la pudo aprovechar. Tuvo que ver en todos los goles del rival. Al menos salvó una ocasión clara en el final.

Daniel Muñoz (6). Correcto juego. Cumplió bien en defensa y dio bastante salida por el lado derecho. Ojalá siga mejorando, porque se espera mucho de él.

Dávinson Sánchez (5). En el primer gol falló a la hora de marcar a Rondón. Estaba con bastantes dudas, pero luego se fue afirmando en el terreno de juego.

Yerry Mina (6.5). Anotó el tanto del empate y aprovechó la oportunidad que le dio el DT. Serio, atento y bien parado en los ataques venezolanos en el compromiso.

Álvaro Angulo (4). Su primer tiempo fue para el olvido. Involucrado en los dos goles y con muchas dudas cuando tenía el balón. En el segundo mejoró un poco.

Jefferson Lerma (6). Estuvo bien, en la de él. Serio y seguro en el mediocampo, ganando muchos duelos. Es una de las piezas fijas de Lorenzo y lo demuestra.

Kevin Castaño (6). Buen partido. Atento, rápido y se complementó bien con Lerma. Aprovechó su oportunidad en la formación titular.

Richard Ríos (6). En el primer tiempo estaba un poco apagado, para la segunda mitad mejoró y le puso una muy buena asistencia a Luis Javier Suárez.

James Rodríguez (7). Muy buen partido. Por sus pies pasaron la mayoría de los ataques. Dio grandes pases que generaron mucho peligro en el área rival.

Luis Díaz (6). El guajiro intentó, luchó y generó mucho peligro, tuvo un par para poder anotar, pero no pudo definir de la mejor manera. Correcto juego.

Luis Javier Suárez (10). El hombre de la noche. Tuvo su gran y esperada oportunidad en la selección Colombia y respondió anotando cuatro goles. Partidazo y bien por él, que llegó pisando fuerte y ganándose un lugar.

Juan Fernando Quintero (6). Siempre que entra marca diferencia. Le puso una soberbia asistencia a Jhon Córdoba y se hizo cargo de los hilos del juego.

Jhon Córdoba (7). Recuperó su confianza. Llevaba pocos minutos en el campo y en la primera que tuvo anotó. Ojalá siga en esa racha en el futuro cercano.

Jhon Arias (5). Entró ya sobre el final del partido. Se intentó acomodar y no desentonó, pero le faltó asociarse un poco mejor. De todos modos no desentonó.

Juan Camilo Portilla (S.C.). Ya ingresó sobre el final del juego, con todo liquidado. Refrescó un poco el mediocampo, pero no alcanza para poder calificarlo.

Néstor Lorenzo (7). Toda de él. Hizo varios cambios en la titular buscando mirar y probar jugadores y le salió bien. Le dio confianza a sus dos delanteros y ambos respondieron. Buen trabajo y termina haciendo una buena Eliminatoria.