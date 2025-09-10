Colombia cerró con contundencia su participación en la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, tras golear 6-3 a Venezuela, en Maturín.

En una noche de alto voltaje ofensivo, Jhon Córdoba volvió a marcar —como lo hizo la jornada anterior ante Bolivia— y fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, reafirmando el gran nivel que mostró en esta doble jornada del clasificatorio y su reivindicación con ‘la Amarilla’ (era uno de los jugadores más criticados).

Córdoba celebró no solo el resultado, sino también el rendimiento colectivo de un equipo que llegó con muchas dudas a estos dos últimos duelos y terminó saliendo airoso, con dos triunfos que lo dejan como tercero de la Eliminatoria, solo por detrás del líder Argentina y de Ecuador.

“Contento, la verdad, primero por mis compañeros, porque veníamos haciendo las cosas bien pero lastimosamente no se nos daban los resultados”, señaló Córdoba, en medio de un ambiente de satisfacción.

El atacante del Krasnodar, que ha luchado por consolidarse en la nómina titular, encontró nuevamente el gol en un momento clave, dejando claro que su aporte puede ser determinante de cara a lo que viene. “Era algo que venía buscando y que por ahí en algún momento no se me dio. Pero volvió el gol y eso es lo bonito de esto, que el fútbol da revanchas, y una vez más lo ha demostrado”, reflexionó, consciente de lo cambiante que puede ser el deporte.

Al final del compromiso, Córdoba no se olvidó de quienes siguen cada paso del equipo con ilusión. “Un saludo para todos los colombianos que nos apoyaron. Esto es para ustedes”, dijo, dedicando la victoria y el esfuerzo a una afición que sueña con volver a ver figurar a su Selección en la máxima cita del fútbol mundial.