Y pasó una Eliminatoria Sudamericana más. Este martes llegó a su final el camino de las Selección para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Si bien ya estaban todos los clasificados directos, faltaba definir el cupo de repechaje, el cual finalmente se lo quedó Bolivia, que derrotó 1-0 a Brasil en El Alto.

La selección Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en Maturín, terminó en la tercera posición con 28 puntos, los mismos que Uruguay, Brasil y Paraguay, que son cuarto, quinto y sexto, respectivamente.

‘La Verde’ acabó en la séptima casilla con 20 puntos, dos más que ‘la Vinotinto’, que dependía de sí misma para poder ir al repechaje. Perú y Chile fueron noveno y décimo, respectivamente.

La tabla la terminó liderando Argentina, que hizo un total de 38 puntos, mientras que Ecuador, que arrancó el Clasificatorio con -3 puntos, finalizó segundo con 29 enteros.