Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró satisfecho con los planes de ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, asegurando que una refacción de esta naturaleza podría garantizar que Barranquilla continúe siendo, en gran medida, ‘la Casa de la Selección’.

“Veo con mucho entusiasmo los planes del alcalde Alex Char de refaccionar el Metropolitano, quiere extender su capacidad. Creo que es muy oportuno, muy bueno. Eso le va a dar muchos réditos, mucha más seguridad, que Barranquilla siga siendo la sede de la Selección”, afirmó Jesurun en diálogo con EL HERALDO.

“Veo con buenos ojos los planes del alcalde @AlejandroChar de ampliar la capacidad del estadio Metropolitano, eso le va a dar mucha más seguridad de que Barranquilla siga siendo la sede de la selección Colombia”, dijo Ramón Jesurun, presidente de la FCF. pic.twitter.com/QLDewnLdgx — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) September 6, 2025

El dirigente resaltó que más allá del aspecto fisiológico, detrás de la sede de la Selección hay una empresa sólida, como la Federación, que se fortalece con el ingreso de espectadores a los partidos de ‘la Amarilla’.

“Independiente del tema fisiológico también aquí hay un empresa por detrás, una empresa que tiene que ser muy sólida y esa solidez lo da, entre otras cosas, el ingreso de los espectadores a los partidos de la Selección. Así que mientras un estadio tenga más capacidad llama mucho más la atención, empresarialmente hablando, a una Federación como la nuestra a animarse a que Barranquilla siga siendo sede de la Selección”, manifestó.

JOSEFINA VILLARREAL/El Heraldo Ramón Jesurun Franco felicitando a Juan Fernando Quintero tras redondearse la clasificación al Mundial de 2026.

Jesurun también reconoció que otras ciudades están en planes similares a los de Barranquilla. “Estoy enterado de que Medellín está en el mismo plan, al igual que Bogotá”, indicó, subrayando la competencia que existe para ser la sede de la Selección en el futuro. Sin embargo, aclaró que “lo primero, es que nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie ni con nada para las próximas Eliminatorias”, dejando claro que aún no hay definiciones al respecto.

Barranquilla ha sido fundamental en la historia del fútbol colombiano, siendo la ciudad donde se lograron seis clasificaciones a Copas del Mundo: Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y la próxima en Estados Unidos, México y Canadá 2026. La ‘Puerta de Oro de Colombia’ busca mantenerse como el hogar de la Selección, y para ello apuesta a aumentar la capacidad del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Cortesía Alejandro Char y Alejandro Domínguez posan con el obsequio que le dio el presidente de la Conmebol al alcalde. Ramón Jesurun, presidente de la FCF, los acompaña.

Mientras tanto, otras ciudades como Bogotá y Medellín están desarrollando proyectos para ampliar o construir estadios con el objetivo de competir por ser sede de la Selección, lo que promete un escenario interesante en la definición de futuros escenarios para el equipo nacional. La ampliación del Metropolitano aparece entonces no solo como una mejora en infraestructura, sino como una estrategia para afianzar el vínculo entre Barranquilla y el fútbol colombiano a nivel internacional.