Momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban justo cuando se abrió un enorme socavón en una calle de Shanghai, en el este de China.

Debido al desprendimiento se dejó al descubierto una profunda cavidad en plena intersección. El colapso fue captado en video por cámaras de seguridad y compartido en redes sociales, donde se observa cómo parte del pavimento cedió en cuestión de segundos en una zona en construcción.

El incidente se registró en el cruce de Qixin Road y Li’an Road, un sector donde se llevan a cabo obras subterráneas para una nueva línea del metro. La grabación muestra cómo la tierra se desploma de forma abrupta, arrastrando consigo secciones de la calzada y materiales de obra mientras algunos trabajadores y transeúntes huyen para ponerse a salvo.

Proceso de colapso de una losa por un socavón (sinkhole) en un área del Metro de Shanghai, China.

Los socavónes se desarrollan en calizas cavernosas, o en calizas margosas y arcillas margosas, por flujos de aguas subterráneas, o escapes de aguas de tuberías, que lavan los finos. pic.twitter.com/87XHasTFBC — Osiris de León (@Osirisdleon) February 12, 2026

Las autoridades informaron que no se han registrado víctimas ni personas lesionadas tras el hundimiento.

Ante lo sucedido, la zona fue acordonada y se suspendió el paso vehicular para facilitar las labores de seguridad y evaluación técnica del terreno afectado.

Según reportes preliminares, el colapso podría estar relacionado con una filtración de agua detectada en el sitio de excavación el día anterior, lo que habría debilitado el terreno bajo la superficie mientras se avanzaba en las obras del metro.