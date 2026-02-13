Hay consternación en Brasil luego de que se conociera la noticia de que un hombre le disparó con arma de fuego a sus dos hijos y luego se quitó la vida en Itumbiara, un municipio del estado de Goiás.

Leer también: India confirmó la muerte de una enfermera por el virus Nipah en Bengala Occidental

Se trata de Thales Machado, quien era secretario de Gobierno de Itumbiara. Le disparó a sus hijos de 12 y 8 años. El mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, pero no sobrevivió a las heridas. El hijo menor fue operado de urgencia en el Hospital Estatal de Itumbiara, donde se encuentra en estado crítico.

La Policía Civil señaló que, por ahora, el hecho está siendo investigado como un homicidio consumado y un intento de homicidio, seguido del suicidio del presunto agresor. No se han hallado indicios de la participación de otra persona.

Sobre los motivos, el mismo Machado, de 40 años, publicó un texto en sus redes sociales que revelan lo que lo llevó a cometer el asesinato de una de sus hijos y a quitarse la vida.

“Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia… Intenté siempre en estos 15 años de mi familia mantener la mejor armonía y respeto posible… pero hoy llegó a un límite de lo improbable”, se lee en parte de la publicación.

También se lee: “Mi esposa sale de Itumbiara para São Paulo para encontrarse con una persona, ahí vino la desconfianza, pero nunca imaginé que haría eso”.

Importante: Una madre en Francia confiesa haber guardado en un congelador dos cadáveres de bebé

“La semana pasada aún hablé como siempre… Si no estamos bien, vamos a mantener el respeto y hablar antes… pero no escuchó y prefirió esto de hoy… Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo”, también señala la publicación.

Y finaliza: “Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería… solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad”.