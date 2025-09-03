Las cuentas son claras. Ganar y listo. No hay que sacar calculadora, releer el Álgebra de Baldor o recordar el teorema de Pitágoras. Si Colombia vence a Bolivia, este jueves en el Metropolitano, asunto arreglado, no hay que elevar plegarias, sacar estampitas o escapularios.

Se acaba la angustia, finaliza el cuento. Un triunfo, y no más, el combinado patrio estará en el Mundial de Norteamérica 2026, sin importar lo que suceda frente a Venezuela, en Maturín, en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Ok. Todo bien. Una victoria basta, perfecto. ¿Pero si se presenta un empate o una derrota ante Bolivia? (Ni Dios lo quiera).

Aunque es una situación improbable a juzgar por los antecedentes perdedores de los bolivianos en el ‘Metro’, donde no han logrado marcar siquiera un gol en todo el historial de enfrentamientos con Colombia, de todas formas es fútbol y se puede llegar a dar una igualdad o una derrota del local. La semana pasada el encopetado Manchester United fue eliminado de la Copa de la Liga por el Grimsby Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, alguna vez el Real Madrid fue sacado de la Copa del Rey por el Alcorcón, de la tercera categoría de España, y nuestro amado Junior mordió el polvo y casi es eliminado por el modesto Atlético FC, el martes pasado en la Copa Colombia. Casos se han visto. Son datos y hay que darlos.

Empatando ante Bolivia, Colombia asegura disputar el repechaje independiente de cualquier resultado en los otros partidos que restan en el clasificatorio. Y podría clasificar inmediata y directamente al Mundial con una igualdad, si Venezuela pierde o empata frente a Argentina en Buenos Aires. Si ‘la Vinotinto’ logra vencer a Argentina, no alcanzaría la paridad para sellar el tiquete mundialista.

¿Y si pierde? En ese caso Colombia tendrá que vencer o empatar con Venezuela en la última fecha para clasificar al Mundial sin depender de nadie.

Hasta perdiendo los dos partidos, Colombia podría asistir a la cita ecuménica si Venezuela cae con Argentina y Bolivia sucumbe o iguala con Brasil en El Alto, en la jornada final.