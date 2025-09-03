Otra salida de calidad. Sigue aprovechando la oportunidad que le dieron. El barranquillero Nabil Crismatt Abuchaibe brilló en el triunfo 5-3 de los Arizona Diamondbacks ante los Rangers de Texas, este martes, en una nueva jornada del mejor béisbol del mundo.

En el Chase Field, el serpentinero atlanticense, que venía de ganar el duelo de abridores colombianos a José Quintana, mostró lo mejor de su repertorio, y pese a irse sin decisión, fue determinante para el triunfo de su novena.

El colombiano, que tuvo su tercera apertura de la temporada, trabajó durante 6.1 entradas completas, en las que permitió siete imparables, le hicieron dos carreras, dio un boleto, ponchó a tres rivales.

Utilizó un total de 82 lanzamientos y su efectividad quedó en 2.14. La victoria se la adjudicó el relevista zurdo Jalen Beeks, quien trabajó dos tercios, en los que no permitió imparables, dio dos bases por bolas y no ponchó a ningún rival.

La derrota la cargó el zurdo Hoby Milner, quien en dos tercios recibió tres hits, le anotaron tres rayitas, no dio boletos y no ponchó a ningún rival.

Con esta victoria, los Arizona Diamondbacks están en la cuarta posición de la División del Oeste de la Liga Nacional con un récord de 69 triunfos y 71 caídas. Los Rangers son terceros en la División del Oeste de la Liga Americana con 72 victorias y 68 derrotas.

Por otro lado, el colombiano José Quintana tendrá una nueva apertura en las Grandes Ligas este miércoles, cuando su novena, los Cerveceros de Milwaukee, se enfrente ante los Filis de Filadelfia.