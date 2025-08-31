El mensaje es claro: unión total en busca de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así lo hizo saber Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, en la llegada de todo el cuerpo técnico a Barranquilla para la concentración del equipo nacional, que enfrentará a Bolivia, este jueves, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Estamos muy contentos, con mucha ilusión. Queremos cerrar la clasificación, sobre todo por la gente. El hincha nos ha acompañado durante todo este proceso y lo merecemos todos. Hemos hecho nuestros esfuerzos y los hinchas hacen esfuerzos mayores y nos acompañan. Es el momento de generar un buen ambiente, animar a los muchachos y ojalá podamos clasificar”, destacó.

El exentrenador de Junior señaló que tiene mucha ilusión porque él no pudo jugar un Mundial como jugador.

“Imagínense la ilusión que tengo yo. No pude ir a ningún Mundial y hay muchos de los muchachos que no han ido a un Mundial. La ilusión es enorme la verdad. Yo recuerdo mucho el partido para clasificar al Mundial 2014 ante Chile. La gente fue muy importante para cerrar la clasificación. Queremos que ustedes (periodistas) nos acompañen, hagan la invitación, se dé un clima favorable, porque lo necesitamos”, comentó.

“Hay mucha ilusión, yo lo he vivido. No hay nada más importante para un futbolista que recibir el calor de la gente. Yo sé que a veces las cosas no salen como uno espera, hemos tenido dificultades, pero lo vamos a lograr”, manifestó.

El antioqueño no quiso polemizar en la convocatoria que realizó el equipo nacional y dejó en claro que los futbolistas escogidos serán los encargados de asegurar el tiquete al certamen ecuménico.

“Lo más importante ahora, más allá de lo que se hubiese querido, hay que apoyar a los que están. Siempre se podrá reflexionar, pero hoy los que están es porque hemos decidido que nos van a llevar al Mundial”, apuntó.

Ya empezó la concentración

La concentración de la selección Colombia en Barranquilla empezó el pasado sábado con la llegada del cuerpo técnico al hotel donde se hospedará el equipo nacional en la capital del Atlántico.

El primer jugador en decir presente fue el defensor Yerson Mosquera, del Wolverhampton. También arribó este domingo el veterano delantero Dayro Moreno, quien fue la gran novedad en la lista de convocados.

Se espera que en el transcurso del día y la noche lleguen más futbolistas, entre los que estarían James Rodríguez, Luis Díaz, quienes jugaron con el León de México y Bayern Munich, respectivamente, el pasado sábado.

La selección Colombia se enfrentará a Bolivia este jueves, a partir de las 6:30 p. m., en el estadio Metropolitano, y luego visitará a Venezuela, en Maturín, el martes 9 de septiembre, a la misma hora, por la última jornada de la Eliminatoria Sudamericana.