Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, cuatro de las ligas más importantes del país, ya conocen el calendario de la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol. El camino para conocer el campeón comenzará el 9 de septiembre.

Estas selecciones se enfrentarán bajo el sistema todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. El título se lo llevará el equipo que más puntos sume.

El combinado atlanticense jugará como local en el estadio Romelio Martínez. En ese escenario de Barranquilla debutará recibiendo a Antioquia.

Los dirigidos por el técnico Gian Carlos Torres ya enfrentaron a los antioqueños en la fase semifinal, logrando 4 de los 6 puntos en juego, tras empatar 0-0 en Medellín y ganar 2-1 en casa. Esto le permitió terminar en el primer lugar del Grupo 1.

A los vallecaucanos y bogotanos no los ha enfrentado en esta edición del certamen que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

Calendario

Primera fecha

Martes 9 de septiembre

Atlántico vs Antioquia - 10:00 a.m.

Bogotá vs Valle del Cauca - 2:00 p.m.

Segunda fecha

14 de septiembre

Antioquia vs Bogotá - 10:00 a.m.

16 de septiembre

Valle del Cauca vs Atlántico - 3:00 p.m.

Tercera fecha

23 de septiembre

Atlántico vs Bogotá - 10:00 a.m.

Valle del Cauca vs Antioquia - 3:00 p.m.

Cuarta fecha

5 de octubre

Antioquia vs Atlántico - 10:00 a.m.

7 de octubre

Valle del Cauca vs Bogotá - 3:00 p.m.

Quinta fecha

14 de octubre

Atlántico vs Valle del Cauca - 10:00 a.m.

Bogotá vs Antioquia - 2:00 p.m.

Última fecha

Octubre 19

Antioquia vs Valle del Cauca - 10:00 a.m.

Octubre 21

Bogotá vs Atlántico - 2:00 p.m.