Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, cuatro de las ligas más importantes del país, ya conocen el calendario de la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol. El camino para conocer el campeón comenzará el 9 de septiembre.
Estas selecciones se enfrentarán bajo el sistema todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. El título se lo llevará el equipo que más puntos sume.
El combinado atlanticense jugará como local en el estadio Romelio Martínez. En ese escenario de Barranquilla debutará recibiendo a Antioquia.
Los dirigidos por el técnico Gian Carlos Torres ya enfrentaron a los antioqueños en la fase semifinal, logrando 4 de los 6 puntos en juego, tras empatar 0-0 en Medellín y ganar 2-1 en casa. Esto le permitió terminar en el primer lugar del Grupo 1.
A los vallecaucanos y bogotanos no los ha enfrentado en esta edición del certamen que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).
Calendario
Primera fecha
Martes 9 de septiembre
Atlántico vs Antioquia - 10:00 a.m.
Bogotá vs Valle del Cauca - 2:00 p.m.
Segunda fecha
14 de septiembre
Antioquia vs Bogotá - 10:00 a.m.
16 de septiembre
Valle del Cauca vs Atlántico - 3:00 p.m.
Tercera fecha
23 de septiembre
Atlántico vs Bogotá - 10:00 a.m.
Valle del Cauca vs Antioquia - 3:00 p.m.
Cuarta fecha
5 de octubre
Antioquia vs Atlántico - 10:00 a.m.
7 de octubre
Valle del Cauca vs Bogotá - 3:00 p.m.
Quinta fecha
14 de octubre
Atlántico vs Valle del Cauca - 10:00 a.m.
Bogotá vs Antioquia - 2:00 p.m.
Última fecha
Octubre 19
Antioquia vs Valle del Cauca - 10:00 a.m.
Octubre 21
Bogotá vs Atlántico - 2:00 p.m.