Con la relativa calma que brindó la victoria 2-0 sobre Atlético FC, el martes pasado en la Copa Colombia, Junior vuelve al ruedo contra Llaneros FC, este viernes, a partir de las 6 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la novena jornada de la Liga II, donde marcha como líder absoluto con 17 puntos, solo tres más que su adversario de Villavicencio.

Más allá de un primer tiempo flojo y un segundo período más acorde a lo que se esperaba, pero con mala resolución de las jugadas ofensivas (que no es un dato menor), los ‘Tiburones’ terminaron conquistando el triunfo, una ventaja de dos tantos para el cotejo de vuelta en los octavos de Copa, y la tranquilidad para encarar el compromiso liguero liberado de presiones adicionales a la permanente exigencia de ganar, mucho más cuando es en casa.

El desafío contra Llaneros FC es vencer y mantenerse en la cima del torneo, a la cual se aproximaron varios rivales, incluido el cuadro villavicense, que viene cumpliendo una extraordinaria campaña bajo el mando del antioqueño José Luis García, quien ha logrado cuajar un estilo de juego eficiente y capaz de espantar de plano el fantasma del descenso.

La escuadra llanera ostenta la portería menos vulnerada del campeonato, junto al Deportes Tolima, con solo cinco goles en contra, y se ubica en la quinta posición de la tabla, a solo tres de los ‘Tiburones’.

Por eso es importante para los anfitriones y los visitantes redondear un festejo en el ‘Metro’. Alfredo Arias, timonel juniorista, contará con Didier Moreno, ausente en los más recientes partidos por lesión (aunque ante Atlético FC estuvo en el banco), pero no con Guillermo Celis, quien padece una sobrecarga muscular y se quedará al margen de la acción esta vez.

Didier estaría en el onceno estelar. Así mismo Mauro Silveira, Jermein Peña, Yeison Suárez, Jhomier Guerrero y Yimmi Chará, quienes no participaron del duelo copero del martes pasado. Nombres suficientes para hacer un buen partido y no soltar el liderato.

CONCENTRADOS

Arqueros: Mauro Silveira y Jaime Acosta.

Defensas: Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Javier Báez, Jermein Peña y Daniel Rivera.

Volantes y extremos: Fabián Ángel, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Miguel Agámez, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez.