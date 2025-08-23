Sta El samario Luis Javier Suárez ratificó este sábado que comenzó con pie derecho su temporada en la Liga de Portugal con el Sporting de Lisboa, siendo protagonista en la victoria 4-1 como visitante frente al Nacional, en la tercera jornada del campeonato luso.

El delantero colombiano firmó dos asistencias clave en el partido, consolidando su buen mo-mento con el equipo portugués, ya que viene de anotar un doblete la jornada anterior.

Aunque el encuentro empezó cuesta arriba para el Sporting tras el gol de Leó Santos, el equipo reaccionó en la segunda mitad y Suárez fue determinante en esa remontada.

A los 52 minutos, asistió de taco en el área a Pedro Gonçalves, quien no perdonó frente al arco y empató con un potente remate.

Más adelante, a los 68’, Suárez marcó lo que parecía ser su tercer gol con la camiseta del Spor-ting, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR.

Lejos de bajar los brazos, el colombiano insistió en el ataque. Después de las anotaciones de Gonçalves y Harder, Luis Javier volvió a brillar con una precisa asis-tencia para que Gonçalves completara su tripleta en el tiempo de adición, al 90+3.

En cuatro partidos disputados esta temporada, el delantero samario ya suma dos goles y dos asistencias, justificación clara para su llegada como reemplazo del sueco Viktor Gyökeres.

Aunque fue calificado con un 6.6, sus números hablan por sí solos, pese a que erró cuatro remates al arco. El colombiano se muestra comprometido y decisivo en el frente de ataque de un Sporting que ya lo empieza a disfrutar.