Orlando City, que contó con el delantero atlanticense 67 minutos, se clasificó este miércoles a las semifinales de la Leagues Cup, instancia en la que se medirá con el Inter Miami, gracias al destacado desempeño del porteo peruano Pedro Gallese en una tanda de penaltis (5-6) que sucedió a un empate sin goles en tiempo reglamentario.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos y acertó en el turno decisivo de la serie.

Inter Miami, próximo escollo de Orlando City, derrotó horas antes por 2-1 a Tigres con un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez.

En la tanda de penaltis ninguno de los dos cuadros fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

Toluca, campeón mexicano, comenzó mejor el primer tiempo, pero la mala puntería evitó que se fuera arriba en el marcador.

El brasileño Helinho, en el minuto 7, inquietó a Gallese, que desvió.

Después, el partido cayó en ritmo y los cuadros sufrieron para acercarse al área rival.

En la segunda parte, el equipo mexicano volvió a tomar protagonismo al inicio, pero Gallese volvió a ser factor al atajar disparos del portugués Paulinho, al 47 y al 53, y del argentino Franco Romero, al 62.