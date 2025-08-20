La última jornada de los Juegos Intercolegiados en deportes de conjunto fue una verdadera fiesta deportiva en Juegos Intercolegiados, cargada de drama, emoción y alegría.

Las finales definieron a los campeones que representarán al Atlántico en la fase regional Caribe 1, que se disputará en Riohacha y Dibulla, en el departamento de La Guajira.

“Vivimos una semana con grandes partidos y una gran actitud de todos los estudiantes deportistas que dieron lo mejor por sus colegios. Gracias a Galapa por recibir esta final y ser un gran anfitrión con escenarios y logística a la altura de la competencia. A los campeones, felicitaciones y éxitos en La Guajira”, expresó Iván Urquijo, director de Indeportes Atlántico.

Atlántico en los Juegos Intercolegiados.

Entre los rostros de la alegría estuvo Adrián Pérez, figura del Instituto Educativo Carlos Meisel, quien guio a su equipo a la medalla de oro en el baloncesto masculino juvenil. “Fue una buena experiencia, lo di todo en esta final. Me siento orgulloso de representar al Atlántico. Vamos con todo a la regional en busca del cupo a la final nacional”, afirmó con emoción.

La felicidad por el oro alcanzado se vio reflejada en Isabel Lozada, campeona con el Colegio San José en el voleibol femenino prejuvenil. “Fue una experiencia maravillosa. Estoy agradecida de vivir esto con mis compañeras. La final fue muy dura, pero gracias a Dios logramos el cupo a Riohacha. Tenemos hambre de título y vamos a darlo todo allá”, aseguró Isabel

Otro de los destacados de las finales fue Yacer Arévalo, pieza clave en la medalla de oro del I.E. San Salvador en el fútbol sala masculino juvenil. “Estoy feliz, jugamos un gran torneo. Es un orgullo representar al Atlántico ahora en el Caribe 1. Le doy gracias a mi mamá por darme este talento”, apuntó el joven con orgullo.

Tras la emoción de los deportes de conjunto, Indeportes Atlántico se prepara para continuar con las finales de los deportes individuales, que se desarrollarán durante dos semanas en escenarios del Distrito de Barranquilla.

A continuación, el listado de las instituciones educativas campeonas que obtuvieron el derecho de representar al Atlántico en la final regional Caribe 1

Campeones deportes de conjunto (medalla de oro)

* Baloncesto: femenino prejuvenil – Normal La Hacienda (Barranquilla)- femenino juvenil – CODEBA (Barranquilla); masculino prejuvenil Colegio Sagrado Corazón (Barranquilla)- masculino juvenil: Carlos Meisel (Barranquilla).

* ⁠Baloncesto 3x3: masculino juvenil – I.E. Nazareth Olaya (Barranquilla).

* ⁠Balonmano: masculino juvenil – I.E. El Silencio (Barranquilla); femenino prejuvenil – I.E.D. María Inmaculada (Barranquilla); femenino juvenil – Liceo Mayor de Soledad (Soledad).

* ⁠Fútbol: femenino prejuvenil – I.E. Técnica Agropiscícola (Repelón); femenino juvenil – I.E. Técnica Juan 23 (Malambo); masculino prejuvenil – I.E. Técnica Comercial e Industrial Palmar de Varela (Palmar de Varela)- masculino juvenil I.E Adolgo León Bolívar Marenco ( Suan ).

* ⁠Fútbol sala: masculino prejuvenil – I.E. Agropiscicola de Rotinet (Repelón); masculino juvenil – I.E. Mundo Feliz (Galapa); femenino prejuvenil – I.E. Ciudadela Estudiantil (Barranquilla); femenino juvenil – I.E. Juan Domínguez Romero (Malambo).

* ⁠Fútbol salón: femenino prejuvenil – I.E. Bicentenario (Soledad); femenino juvenil – I.E. Ciudadela Estudiantil (Barranquilla); masculino prejuvenil – Colegio Don Bosco (Barranquilla); masculino juvenil – I.E. San Salvador (Barranquilla).

* ⁠Rugby: masculino juvenil – Colegio Brisas del Río (Barranquilla).

* ⁠Voleibol: femenino prejuvenil – Colegio San José (Puerto Colombia); femenino juvenil – Colegio San José (Puerto Colombia); masculino prejuvenil – I.E.D.T. Jesús Maestro (Barranquilla); masculino juvenil – Colegio San José (Puerto Colombia).