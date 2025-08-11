El Atlético Nacional del argentino Javier Gandolfi recibirá este martes en Medellín al Sao Paulo, dirigido por su compatriota Hernán Crespo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el propósito de golpear primero y cortarle el invicto que ostenta.

Por sus resultados el Torneo Clausura colombiano, el equipo verdiblanco de Medellín llega fortalecido a la competición continental tras el parón de 75 días. El pasado viernes goleó 3-0 a Alianza FC para treparse al segundo lugar de la tabla con 11 puntos luego de disputarse la sexta fecha.

Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, clasificó segundo en el Grupo F en medio de altibajos y al acumular 9 puntos, producto de sus victorias en calidad de local ante Nacional de Uruguay (3-0), Bahía (1-0) e Internacional (3-1), que se quedó con la primera plaza.

Para esta fase del certamen, la escuadra verdolaga sumó como refuerzos a los argentinos Facundo Batista y Juan Bauza, y a los colombianos César Haydar y Marlos Moreno, que regresó al equipo en el que despuntó y con el que conquistó la Libertadores hace nueve años.

En cuanto a bajas, Kevin Viveros y Felipe Aguirre se marcharon al Athletico Paranaense, mientras que por lesión está descartado Dairon Asprilla y Bastita está en duda al fracturarse el tabique en el partido del viernes.

“El grupo está bien física y mentalmente. Enfrentamos a un equipo muy bueno, con buen fútbol y está haciendo las cosas bien, pero estamos motivados y en casa con nuestra gente”, señaló el delantero Alfredo Morelos.

Sao Paulo, por su parte, llega fortalecido por el impulso del efecto Crespo con su llegada hace dos meses al banquillo.

Desde su llegada ha dirigido nueve partidos con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, arrastra la eliminación de la Copa Brasil a manos de Athletico Paranaense al perder la serie en los octavos de final con definición por penales.

No obstante, ‘el Tricolor’ dejó atrás ese duro revés venciendo 2-0 al Vitória en el Morumbí hace un par de día para extender a cinco la racha de triunfos consecutivos por el Brasileirao, en el que marcha séptimo con 28 puntos.

Para el duelo con Nacional en la Copa, el cuadro paulista afronta la baja sensible del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda por un problema muscular. Asimismo, el argentino Jonathan Calleri y Ryan Francisco siguen en rehabilitación de delicadas lesiones, Oscar arrastra una molestia en la espalda y Lucas Moura superó un tema de rodilla y está disponible.

“Es un sueño para todos, para la afición, para los jugadores, pero la realidad es otra. Un sueño es un sueño. La realidad es otra. Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño, pero con los pies en la tierra”, declaró Crespo en la víspera del juego en Medellín.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Willian Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. Entrenador: Javier Gandolfi.

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Maik, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Ferreira y André Silva. Entrenador: Hernán Crespo.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera, acompañado de sus compatriotas Martín Soppi, Horacio Ferreiro y Hernán Heras. En el VAR estará Leodán González.

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín.

Hora: 7:30 p. m., de Colombia.