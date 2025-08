Realmente es histórico para el Atlántico. Por primera vez una de sus representantes, Marleth Ospino Ramos, se impuso en la prueba de los 100 metros planos en el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría mayores, que se disputa en Armenia, Quindío.

La barranquillera superó este viernes su mejor marca personal y se montó en lo más alto de podio con un registro de 11.22. Angélica Gamboa, de Valle, cruzó la meta en segundo lugar con 11.33, mientras María Maturana, de Antioquia, culminó tercera con 11.38.

Las también paisas, Evelyn Rivera (11.52) y Laura Martínez (11.52) cerraron en el quinto y sexto puesto.

“Esto sí es histórico, nunca antes se había ganado esa prueba nacionalmente en esta categoría en la rama femenina. Solo se tiene el antecedente de Luis Vega Penzo, en masculino”, recordó Álvaro Torres Moreno, periodista, experto en deportes y asesor durante muchos años de los institutos deportivos del Departamento.

La victoria en la considerada prueba reina del atletismo mundial tiene muy dichosa a Marleth y a toda la comunidad atlética atlanticense. “Es un gran logro y orgullo tener en el Departamento a la campeona de 100 metros”, expresó pletórico Aymer Castillo, entrenador y presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico.

“Marleth está escalafonada en el segundo puesto de Sudamérica, siendo sub-23, y quedó a tres milésimas del récord sub-23 nacional y a poco del récord nacional adulto, que está en 11.17”, agregó Castillo con mucho entusiasmo y optimismo.

Cortesía Federación Colombiana de Atletismo Marleth Ospino junto a Angélica Gamboa, de Valle, y María Maturana, de Antioquia.

El dirigente cree que el potencial de Ospino permite soñar en cosas más grandes y ya están trabajando para eso. “Esto es histórico de verdad para el atletismo del Atlántico y no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante”, apuntó.

Obviamente la felicidad se adueñó de la deportista currambera, que también competirá en los 200 metros. Siente que este triunfo dorado en los 100 metros es un justo premio a su lucha y sacrificios.

“La verdad estoy muy contenta, es una emoción que no puedo describir. He colocado mi esfuerzo y empeño en esto, me he entregado al atletismo 100 % y que se vea reflejado en esa carrera es maravilloso”, manifestó Ospino Ramos.

“Sé que aún falta mucho por mejorar, pero vamos por buen camino. Seguiré trabajando para seguir obteniendo grandes logros”, agregó la medallista de oro.