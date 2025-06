El pelotero colombiano Jair Camargo, que actúa en ligas menores con los Twins de Minnesota, se sometió con éxito a una cirugía Tommy John, que lo mantendrá fuera de los campos por un tiempo estimado de 9 a 12 meses.

“Querido béisbol, extrañaré jugarte con esa pasión que me caracteriza, pero también sé que Dios tiene un propósito y a veces es necesario volver a empezar. Después de 5 años sin descanso tú mismo me estás haciendo tomar un break, pero te prometo que después de esto seguiré dándote el 100% en cada juego como siempre. Te extrañaré como no tienes idea, mejor amigo, pero volver más fuerte, eso te lo prometo”, fue parte del mensaje que escribió el pelotero colombiano en su cuenta de Instagram.

“Gracias a mi familia, mi novia, mis compadres, mi ‘hitting coach’, ‘coachs’, ‘trainers’, pero sobre todo a esta gran organización que día tras día me sigue permitiendo seguir ese sueño de niño, y en especial a Dr. Camp por todo el apoyo”, agregó Camargo, que acompañó la publicación con un versículo de la biblia. “Juan 13:7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después”.

La cirugía Tommy John es un procedimiento quirúrgico que se realiza para reparar el ligamento colateral cubital (UCL) en el codo, que a menudo se lesiona en atletas, especialmente en lanzadores de béisbol.

Durante la cirugía, la cual la realizó el doctor Chris Camp, se utiliza un injerto de tendón, generalmente del palmar largo del mismo brazo o de otra parte del cuerpo, para reemplazar el ligamento dañado.

Este procedimiento ayuda a restaurar la estabilidad del codo y permite a los atletas volver a sus actividades deportivas.

La cirugía lleva el nombre del famoso lanzador de béisbol Tommy John, quien fue el primer paciente en someterse a este tipo de operación con éxito.