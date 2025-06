Néstor Lorenzo hizo un llamado a la calma. El entrenador de la selección Colombia reconoce que el equipo nacional anda en un mal momento, pero también piensa que las críticas están siendo muy fuertes contra ellos.

Leer también: Lionel Scaloni confirmó a Lionel Messi de entrada ante Colombia

“Las críticas duelen, sobre todo las cosas que inventaron. No entiendo que haya gente que le quiera hacer daño a la Selección, hay una clara campaña de desprestigiar, más allá de que los resultados no fueron buenos, porque no me escondo diciendo que jugamos bárbaro, pero la Selección debería estar más arriba por lo que mereció. Estamos en un bache, una crisis de puntuación, en cualquier momento salimos, el equipo está entero y el grupo está súper unido. Mi mamá tiene 88 años y me pregunta: ‘¿Qué pasó, Néstor? ¿Te agarraste con un jugador?’. Mamá, por favor”, declaró en rueda de prensa.

“Duele que gente colombiana tenga tanta maldad. Me hizo mal pensar eso. Esto es un proceso, cuando le ganamos a todos no la creímos y siempre dijimos que esto es un proceso. Cuando en el proceso se caen varios jugadores en una línea y los que entran no siempre están empapados de la parte táctica o en el mismo nivel y eso afecta el rendimiento. Eso se ve porque estamos sextos, pero en otro momento pasaría desapercibido. Yo mismo critico el juego, a veces me enojo, pero el grupo está unido camino al Mundial”, añadió.

El timonel explicó la razón por la que convocó a Rafael Carrascal ante la salida de Jhon Jáder Durán.

Leer más: Robert Lewandowski renunció a la selección de Polonia por diferencias con el entrenador Michal Probierz

“Sucedió un inconveniente con un dolorcito que le apareció a Richard Ríos. Por eso fue la llamada y el aviso, le dije que viene en lista de espera de ver qué sucede con esta situación y su actitud fue inmediata y afirmativa, al igual que cuando llamé a Luis Suárez. La actitud de ellos fue inmediata y afirmativa por defender esta camiseta”, afirmó.

“En principio porque vuelve Luis Díaz que no estaba en el partido con Perú. En la posición de Durán tenemos a Luis Suárez y ‘Cucho’ Hernández. Llamar otro delantero para enviarlo a la tribuna no correspondía, sabiendo que estamos cubiertos con los jugadores que tenemos ante un evento no deseado”, complementó.

El estratega volvió a negar algún problema con el delantero del Al Nassr y explicó que salió por un problema físico.

Leer también: Así fue el primer día de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

“Durán tuvo un problema en una vértebra estando en Aston Villa que cada tanto le da recidivas de dolores. Cuando vino estaba bien y venía jugando. El último partido al que faltó fue el previo a la convocatoria por un dolor en la pierna, pero estaba en óptimas condiciones y por eso lo convocamos. Lo que nos dijo es que le aparece cada tanto el dolor y lo trata con dos fisios que tiene continuamente con él. Se citó en óptimas condiciones”, señaló.

El estratega se mostró feliz por el regreso de Luis Díaz a la nómina luego de cumplir con una fecha de sanción.

“Nos da otras posibilidades en el mano a mano. Como ‘Lucho’ no hay nadie y es verdad, de esa característica hay pocos en el mundo. Tener a ‘Lucho’ nos da variantes tácticas y desde la presencia de un jugador consagrado como él. Contento de que vuelva y esperando que haga un gran partido”, declaró.

Leer más: Un aficionado muere tras caer de una tribuna a otra en la final de la Liga de Naciones

El orientador se refirió a su próximo rival, Argentina, este martes, a partir de las 7 de la noche, en el estadio Más Monumental, por la jornada 16 de la Eliminatoria Sudamericana.

“Espero lo que viene mostrando. Uno no imagina, uno la ve, está en un momento muy dulce. No jugaron Messi ni tres o cuatro muchachos importantes en el proceso que supuestamente vuelven mañana y ha hecho un gran partido en Santiago. Es un equipo que fluye, que sabe manejar los tiempos del partido, es algo que nosotros tenemos que madurar. Hay que dar lo mejor para competir, como se hizo en las dos ocasiones anteriores. Argentina está en un momento dulce, es campeón de todo lo que jugó. Más allá de estar cómodo en la tabla, sé cómo piensa el jugador argentino, no va a dar una pelota por perdida y va a jugar con toda la seriedad del caso”, comentó.

Por último, Néstor Lorenzo volvió a mostrar su confianza y tranquilar con conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

“No se lo impongo a los jugadores como una necesidad o una obligación. Necesitamos tres o cuatro puntos más para estar en el Mundial, sé que nos vamos a clasificar, estoy absolutamente convencido y ojalá sea mañana (martes) mismo. El tema es ir a competir; la victoria es una búsqueda y eso se da con lo que haga el equipo en cancha”, concluyó.