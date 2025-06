Después de varios días de rumores y especulaciones Luis Díaz habló sobre su futuro. El extremo estuvo en la rueda de prensa previa al juego que tendrá la selección Colombia ante Perú, este viernes, a partir de las 3:30 p. m., en el estadio Metropolitano, y se refirió a la posibilidad de salir del Liverpool.

El futbolista soltó una carcajada cuando fue interrogado acerca de la posibilidad de irse al Barcelona de España, equipo que ha mostrado interés en contratarlo en el último tiempo de la mano de su director deportivo, Deco.

El deportista aseguró que se siente feliz en su actual equipo, con el que viene de ganar la Premier League, pero que se encuentra buscando “lo mejor” para él.

“Yo estoy muy feliz en el Liverpool, siempre lo he manifestado. Estamos en contacto con ellos porque estamos hablando con clubes, es normal porque el mercado se abre y estamos tratando de buscar lo mejor para uno. Estoy a la espera de lo que se pueda dar. Si el Liverpool me hace una renovación o si me quedo los dos años que me quedan de contrato, estaré haré feliz”, declaró ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Metropolitano.

El habilidoso jugador, de 28 calendarios, no quiso ni confirmar que seguiría o que saldría de su actual equipo, pero sí dejó entrever que está abierto a cualquier posibilidad que le venga a su carrera.

Cabe destacar que este jueves, ‘The Athletic’ informó en una nota que el club de Anfield rechazó una oferta formal realizada por el Barcelona para hacerse con los servicios del extremo guajiro.

El citado medio asegura que los ‘Reds’ dijeron que el futbolista de la selección Colombia es intransferible debido a que es una de las piezas fundamentales del entrenador Arne Slot.

Así las cosas, todavía queda bastante por conocerse sobre el futuro de Luis Díaz, sobre si renovará o no su contrato o si terminará saliendo del Liverpool en la próxima temporada.