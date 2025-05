DANILO DI GIOVANNI/EFE

Imola (Italy), 18/05/2025.- Max Verstappen of Netherlands and Oracle Red Bull Racing during the race of the Formula One Grand Prix of the Emilia-Romagna at Enzo e Dino Ferrari Circuit in Imola, Italy, 18 May 2025. (Fórmula Uno, Italia, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/DANILO DI GIOVANNI