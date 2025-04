La polémica por la sanción impuesta a Titanes de Barranquilla, Corsarios de Cartagena y Búcaros de Bucaramanga por parte de la Federación Colombiana de Baloncesto sigue más vigente que nunca.

A pocos días de que comience la Liga en este primer semestre, ninguno de los tres clubes podrá participar debido a que no tienen permitido competir por los próximos dos años. Esa determinación ha causado revuelo en el deporte nacional y los tres equipos afectados ya han mostrado su inconformismo públicamente sobre esta situación en particular.

Este martes, los presidentes de las tres instituciones estuvieron presentes en una rueda de prensa en Bogotá en la que hablaron y dieron a conocer que, para ellos, bajo el margen de la ley actuaron de buena manera al no participar en la pasada edición del certamen doméstico y que hay malos manejos en algunos aspectos del certamen.

“Estos tres equipos que estamos acá, más Cafeteros, no participamos en la Liga del semestre pasado por distintas razones. En el caso de Titanes tuvimos unos socios que decidieron salir y no invertir en el proyecto y se nos estaba acabando el reconocimiento deportivo. Tomamos la decisión con total confianza de que los estatutos estaban bien y con el pacto de caballeros que veníamos haciendo. Cada uno de los años hay muchos equipos que han dejado de participar. La pregunta es, ¿Por qué estos clubes no tienen ninguna investigación ni una sanción? Incluso porque son clubes que han dejado de participar varias veces”, afirmó Alberto Caparroso, presidente de Titanes.

“Remitámonos al año anterior. En el primer semestre Cafeteros de Armenia, Sabios de Manizales y Academia de la Montaña manifestaron cosas similares. ¿Por qué no los han sancionado ni nada? El código disciplinario es muy claro. Es obligación de los equipos afiliados participar en los campeonatos organizados por la División Profesional. La no participación injustificada será sancionada con una multa de 100 salarios mínimos. La Asamblea, es decir, los 12 clubes, son los que deciden si la no participación es justificada o no”, complementó.

Paolo Simonetti, presidente de Corsarios de Cartagena, también mostró su inconformismo por la situación que viven los tres equipos actualmente.

“Ya la División Profesional de Baloncesto no existe. Todo se decide en la Federación y los clubes debemos acatar lo que dicen. A mí me parece un poco incoherente que los clubes seamos los que pongamos el dinero y no tengamos ni voz ni voto para la toma de decisiones”, afirmó.

Caparroso, a su vez, puso como ejemplo situaciones que ocurrieron con clubes el año anterior y que se había aprobado sin ningún problema.

“El 17 de abril de 2024 Academia de la Montaña solicita autorización para no participar. Manifiesta que el club atraviesa por procesos de modernización que incluye aspectos deportivos, administrativos, jurídicos y financieros cuyo objetivo es llevar a la organización deportiva a un nivel superior. Es decir, están en problemas y pidieron seis meses, el reglamento lo permite y regresaron. Se votó que se aprobaba el tema. Yo quise dejar una constancia en la que decía que si en un futuro algún club mostraban las mismas solicitudes, basadas en los mismos argumentos, se contara con el apoyo de la Asamblea y todos estaban de acuerdo”, explicó.

“Nosotros informamos un mes antes. El presidente de la División mandó un mensaje pidiendo que todos los equipos que pasaran por la misma situación lo notificaran. No pasó nada, la Liga se hizo y Motilones de Cúcuta salió campeón. Estábamos tranquilos, tomando estos seis meses para regresar como ha pasado infinidad de veces en el baloncesto colombiano. A mí sí me habían dicho que había dolor, que se sentían irrespetados por una carta que yo pensé que se había superado en una Asamblea”, añadió.

El directivo barranquillero dijo que se sintió muy sorprendido cuando fue notificado de la sanción al club.

“Nos sorprende mucho cuando nos llega la notificación de la investigación disciplinaria. Se ignora el reglamento, nosotros revisamos infinidad de veces y dice que es la Asamblea de los equipos la que dice si es con justa causa o no. A pesar de todo nos sancionan con dos años”, confirmó.

Por último, Alberto Caparroso, que mostró chats y cartas argumentando que cumplieron con los tiempos, aseguró que esto puede ser una retaliación que hay contra ellos por una carta que mandaron sobre el manejo que se le estaba dando al torneo.

“El proceso no los abrieron totalmente vencidos los términos. Solicitamos la anulación del proceso porque ya estaban pasados los tiempos. No es una persecución, pero tal vez sí una retaliación. A mí ya me habían dicho que a raíz de la diferencia que hubo se sentían irrespetados algunos dirigentes y que habían dicho que harían lo que fuera para que no volviéramos a participar. Mandaron la notificación al correo que no fue y se vencieron los términos para apelar. No pudimos apelar, la sanción está firme y no hay nada que hacer”, concluyó.