La emoción del fútbol juvenil se toma nuevamente el Atlántico con la tercera edición de ‘Golea Atlántico’, el torneo que reúne a los futuros talentos del departamento y que se ha consolidado como una plataforma de crecimiento deportivo para los jóvenes.

La Gobernación del Atlántico, a través de su Instituto de Recreación y Deportes, Indeportes, dará este domingo, a las 9:30 a. m., en el estadio municipal San Francisco de Ponedera, el gran puntapié inicial de una competencia que promete vibrantes encuentros, pasión y trabajo en equipo.

En esta edición, cuatro municipios demostrarán su nivel en la cancha, al competir por la gloria y dejar en alto el nombre de su localidad.

Con el aval de la Liga de fútbol del Atlántico, los equipos sub-15 de Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera se enfrentarán en un torneo que se jugará todos los domingos en Ponedera.

“Muy contentos y complacidos de que los municipios acogen esta gran iniciativa y sabemos y tenemos claro que en el departamento del Atlántico tenemos talento, tenemos reserva deportiva”, indicó el director de Indeportes, Iván Urquijo, quien hizo la entrega oficial de la indumentaria y balones a los equipos participantes en las oficinas del Instituto.

La programación de la primera jornada es la siguiente: 8:00 a.m., Polonuevo vs. Palmar de Varel; 10 a.m., Ponedera vs. Santo Tomás

El evento dará inicio con una ceremonia inaugural a las 9:30 a.m., en la que se presentarán los equipos y se rendirá homenaje a los jóvenes deportistas que hacen parte de este proyecto de formación y desarrollo del talento local.

“Me siento muy contento de tener el apoyo de una entidad como Indeportes Atlántico, como la Gobernación del Atlántico, los cuales apoyan estos buenos torneos de fútbol, que ayudan a todos estos jóvenes que tienen el sueño de ser jugadores profesionales, de ser jugadores de selecciones Colombia y que puedan hoy, a su corte de edad, representar a sus diferentes municipios del Departamento”, manifestó Francisco Sánchez, presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico.

Sabanalarga y Juan de Acosta se proclamaron campeones en las dos primeras ediciones del certamen el año pasado, en sus respectivas zonas. En este primer semestre del 2025 se realizarán Golea III y Golea IV para definir los cuatro campeones que jugarán el cuadrangular final que definirá al gran campeón del departamento del Atlántico.

“Yo nunca había participado en un torneo de Golea. Es una experiencia muy bonita y compartir con mis compañeros sería espectacular. Una responsabilidad muy linda porque no a cualquiera se le ha dado oportunidad. Claro que escogen los mejores y que te escogen a ti es un sentimiento muy bonito. Nunca paren para que puedan cumplir el sueño de muchos niños”, dijo Andrés Orellana, jugador del municipio de Polonuevo.

“Quiero darle las gracias a Indeportes Atlántico y a la Liga de Fútbol del Atlántico por tener a los municipios de la zona oriental en cuenta para su prestigioso torneo. En Palmar de Varela hemos venido haciendo unos procesos desde hace años en las categorías menores. Este año esperemos que nuestro trabajo dé fruto llegando a la final del torneo bolero”, agregó Misale Jaraba, entrenador de Palmar de Varela.