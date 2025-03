Continúa sin sumar. Aunque tenían el triunfo casi que asegurado, el Unión Magdalena se le fue casi al final del partido, al minuto 94, cuando el Deportivo Cali le empató 2-2 y le arrebató la victoria por la fecha siete de la Liga BetPlay 2025-I.

El ciclón bananero nada que logra concretar un triunfo y se ubica así en el fondo de la tabla de posiciones (casilla 18) con el riesgo de descender junto al Bucaramanga y La Equidad que se ubican en el puesto 19 y 20, respectivamente.

Y esto lo saben muy bien los jugadores del Unión quienes ya se hacían con los tres puntos de un partido en el que iban adelante pero que se vino abajo en el tiempo de adición del segundo tiempo.

Varios de los futbolistas del club samario rompieron en llanto una vez finalizó el partido, cuando vieron marchitarse la ilusión samaria de subir algunas casillas.

Fabián Cantillo, capitán del equipo, no pudo contener las lágrimas de frustración aún dentro de la cancha y tuvo que ser consolado por sus compañeros.

“Cometimos un error, nos equivocamos. Me incluyo y confío que esto lo vamos a sacar adelante (...) Hay muchas que no entran, pero la portería se nos va a abrir. A los que no creen, vamos a luchar hasta el final”, sostuvo Cantillo en rueda de prensa.

Otro de los que le afectó el empate fue óscar Barreto que tuvo que lloró desconsoladamente en el banquillo hasta que ingresó a los camerinos.

Los próximos partidos

En la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-I se disputarán diez partidos en los que todos los clubes intentarán sumar y más esos que se encuentran en el fondo de la tabla.