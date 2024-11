El Inter selló este martes en San Siro una laboriosa victoria ante el Leipzig (1-0) con la que mantuvo el invicto en esta nueva Liga de Campeones en la que, además, no ha encajado gol aún y en la que, con el permiso del Liverpool, actúa ahora como nuevo líder oteando los octavos de final.

Leer también: ‘Bolillo Gómez, cerca de dirigir en el fútbol peruano

No es el Inter aquel equipo apabullante de la temporada pasada o de la anterior. Pero es mucho más efectivo. No necesita ser muy superior para vencer porque es un equipo que funciona solo, con automatismos perfectamente engrasados en una plantilla que entiende al unísono el plan de partido.

Ante el Leipzig, un equipo sin victorias en esta competición, no falló. Sigue sin perder y sin encajar. Objetivo cumplido por partida doble. Tuvo muchas ocasiones y materializó la más complicada. Aunque también tuvo minutos de desconcierto en los que el Leipzig rondó el gol. Sobrevivir también es algo que sabe hacer el equipo de Inzaghi.

La victoria, aunque merecida por el dominio, llegó en un gol en propia de los alemanes. Botó Dimarco una falta lateral y, en el desconcierto de la peinada de Taremi, Lukeba no reaccionó a tiempo y el rebote en su pierna acabó superando a Gulacsi.

Leer más: Juan Cruz Real recibe insultos de la hinchada y sale de la dirección técnica de Belgrano

Encendida la maquinaria, el combinado ‘nerazzurro’ fue un constante generador de ataques. No todos claros, pero todos peligrosos. Especialmente decisivo en este sentido fue Dumfries, desatado por le carril diestro. Desbocado con su potencia física, incapaz de poner pausa en las tres jugadas claras que tuvo para hacer gol.

La más clara del neerlandés fue en la segunda mitad. En una contra en la que firmó la jugada del partido. Dos regates de lujo, una carrera de potencia absoluta y una definición demasiado arriba cuando Lautaro Martínez le dejó solo en el área pequeña. Al borde del gol de la jornada, pero no dejó tranquilo a Inzaghi.

Tuvo que sufrir un poco el Inter para sellar el éxito. Nusa se inventó un regate precioso dentro del área delantera de Calhanoglu para hacerse hueco y definir con el interior al palo largo. Ahí apareció Sommer para frustrar sus aspiraciones. Portero de garantías el suizo.

Leer también: “En Cartagena están ardidos porque le metieron mucho dinero al equipo y no funcionó”: Eduardo Dávila

La tuvo para sentenciar Thuram en una contra que montó Dimarco por el perfil zurdo, pero el ariete galo no acertó con su remate de cabeza. Se quedó entre medias de un pase a Lautaro, que llegaba por detrás, y buscar puerta.

No estuvo cómodo el Inter por lo corto del resultado, pero no necesitó nada más. Ganó, sumó su quinta victoria y no encajó gol. Es la mejor defensa en lo que va de Liga de Campeones. Y, con permiso del Liverpool, que juega contra el Real Madrid, es el nuevo líder de la nueva ‘Champions’.

Ficha técnica:

1 - Inter Milán: Sommer; Pavard (Bisseck, m.44), de Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, m.65); Dumfries, Barella, Calhanoglu (Mkhitaryan, m.76), Zielinski, Dimarco; Taremi (Thuram, m.65), Lautaro Martínez (Arnautovic, m.76).

0 - Leipzig: Gulacsi; Geertruida (Gebel, m.86), Orban, Lukeba, Henrichs; Kampl, Haidara (Seiwald, m.61); Baumgartner (Ouedraogo, m.61) (Vermeereen (m.70), Openda, Nusa; André Silva (Sesko, m.61).

Goles: 1-0, m.27: Lukeba (pp).

Árbitro: Joao Pinheiro (POR). Amonestó a Pavard (m.11), Bastoni (m.33) por parte del Inter Milán; y a Baumgartner (m.35), Lukeba (m.85) por parte del Leipzig.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liguilla de la nueva Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia).