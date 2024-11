El tema del ascenso para el próximo año en el fútbol colombiano sigue causando polémica. Desde que el pasado sábado se dio la última fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo del segundo semestre, ha empezado un tira que afloje entre los equipos involucrados.

La final la jugarán Unión Magdalena y Llaneros y comenzará el próximo jueves en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, el Real Cartagena ha dicho, desde ese mismo día, que la División Mayor del Fútbol Colombiano le había asegurado que jugarían el repechaje por el otro cupo a la Liga en 2025.

No obstante, la Dimayor emitió un comunicado este lunes en horas de la noche y explicó los escenarios para que esto sucediera, por lo que no es seguro que el onceno bolivarense pueda disputar este compromiso.

Luego de eso, el máximo accionista del conjunto samario, Eduardo Dávila, habló con EL HERALDO acerca de esta polémica y explicó lo que, para él, sucedió realmente.

“Hubo un documento, una norma que se aprobó en la Asamblea a principios de este año y eso es lo que ha creado cierta confusión, por decirlo así. Porque favorecía al Real Cartagena, a nosotros, en fin, era un tema interpretativo más que otra cosa. Y favorecía a Cartagena porque le daba posibilidades de jugar un repechaje. Una cosa absurda, totalmente absurda. Gracias a Dios, (Fernando) Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con Ramón Jesurun, presidente de la FCF, y miraron el tema como era y aplicaron la norma que estaba. Que era la norma que tenía que aplicar, de donde se daba la gran final. Esos tipos del Cartagena se estaban aprovechando de una interpretación que habían aprobado y eso desviaba pues la objetividad de lo que es la norma esta de los ascensos”, manifestó.

El directivo también aclaró que nunca se han planteado la posibilidad de no jugar la final ante Llaneros: “Eso no es cierto, en ningún momento es cierto. En ningún momento se propuso eso. Tú no te presentas a la final y te pones la doble w y pierdes el partido. La final se jugará sin problemas. Ya lo que había se aclaró. Hubo un consenso con los tres equipos y con la Dimayor y se aclaró. Y ya quedó la norma como estaba establecida”.

El directivo del ‘Ciclón Bananero’ dijo que no escuchó las palabras del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien dijo “en Unión Magdalena están muertos de miedo”.

“Yo no tengo ni idea. La verdad, no sé. Ese Dumek da es risa, pero bueno. Nosotros vamos a salir a jugar nuestros partidos y a ganarlos, como siempre, no tengo duda. En ningún momento he estado en duda de que nosotros no íbamos a jugar partidos. Los partidos se juegan y se acabó. El problema que hubo fue provocado precisamente por Cartagena, porque están aspirando a algo que no se ganaron. Cartagena no se ganó nada, y se acabó. Y ahora están ardidos porque esos tipos le metieron mucho dinero al equipo y el equipo no funcionó. No lograron nada. Ahora quieren hacerlo a base de estar torciendo las normas”, declaró.

Pasando esa página, el accionista destacó el buen año que ha tenido su equipo y expresó que está confiado con que lograrán el ascenso a la primera división.

“Nosotros tuvimos un excelente año. Estuvimos de primeros un montón de tiempo, hicimos unos excelentes partidos, le ganamos a todo el mundo y ahí estamos peleando la final. Estamos para ascender. Falta terminar estos partidos. Y no creo que vayamos a tener problemas de ninguna clase en lo deportivo. El equipo está, ustedes lo han visto, es un excelente equipo, mucha disciplina técnica, de táctica, con un excelente técnico, muy buenos muchachos todos, con mucha disciplina dentro y fuera de la cancha. Y eso es lo que queremos y vamos para adelante”, señaló.

Por último, Eduardo Dávila habló de Roberto Hinojoza y Jermein Peña, quienes están en Junior, pero todavía pertenecen al Unión Magdalena.

“No, ellos tienen opción de compra. Junior no nos ha dicho nada todavía. Hasta diciembre no lo van a hacer. Ellos tienen opción de compra sobre los dos muchachos, los derechos deportivos. Hay que esperar a que se termine el año. En el caso de Peña Junior tendría que renovar el contrato hasta que el muchacho esté perfectamente bien y el departamento le dé el alta y muestren que quedó bien”, concluyó.