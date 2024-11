Se pone candente la lucha por el ascenso en Colombia. Aunque la Dimayor sigue sin explicar oficialmente un reglamento que ha tenido varias interpretaciones y existen varias dudas en el ambiente sobre la forma en que se ganarán los dos cupos en primera división, los entornos de los tres equipos que disputan esa posibilidad se mantienen activos y en medio de dimes y diretes.

Después de la singular, controversial y reprochable propuesta del periodista César Augusto Corbacho para que Unión Magdalena y Llaneros FC amañen los partidos de la final del segundo semestre y “dejen con los crespos hechos al Real Cartagena”, desde ‘la Heroica’ han echado más leña a la hoguera.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que ha impulsado y respaldado económicamente al equipo auriverde, se fue con todo contra ‘el Ciclón’ y aseguró que allá “están muertos de miedo”, por rechazar la posibilidad de que se juegue un repechaje contra los ‘Heroicos’ y no la gran final del año (la situación que la Dimayor ha tardado en aclarar y resolver).

“El problema es que Unión sabe que no le va a ganar a Llaneros (en la final) y que no tiene cómo ganarle al Real (en un repechaje). Ese es el problema. Futbolísticamente ellos saben que si les toca con nosotros, están liquidados. Porque ellos ni nos van a ganar en Santa Marta ni nos van a ganar acá. Por eso están muertos de miedo. Eso es lo que está pasando realmente, para no decir otra palabra”, declaró Turbay en entrevista con el diario El Universal, de Cartagena.

El burgomaestre está convencido de que Real Cartagena ya aseguró la posibilidad de jugar el repechaje y que si la Dimayor no ratifica lo que dice en las normas, declararía personas no gratas a los dirigentes del club bolivarense.

“Estamos sembrados en el repechaje, no hay forma jurídicamente de que nos saquen. Pongamos que se formó y se la aplicaron al Real… si los dirigentes del Real se dejan aplicar eso, yo les voy a decir una cosa, yo como alcalde los declaro personas no gratas de inmediato, con decreto. O sea, si se van a dejar ganar eso a la luz del reglamento, que está clarito”, comentó Turbay.

La cabeza visible del ‘Corralito de Piedra’ confirmó que no le abrirá las puertas a un equipo de la primera división en 2025 y que seguirá respaldando al Real Cartagena así no se logre el ascenso.

“Hay dos equipos interesados en jugar en Cartagena, pero tengo que decirlo ya para acabar el problema: los hinchas de Real Cartagena me dijeron que aquí no quieren a nadie. Me dijeron: ‘cuidadito, vas a traer un equipo que no sea el Real, si nos vamos a quedar en la B, nos vamos a quedar en la B’. Y yo les di la mano. En el Jaime Morón nada más juega el Real. Así de claro”.

