El defensor paraguayo Javier Báez aceptó la invitación en el programa En La Jugada de EL HERALDO y ahí habló de la actualidad del Junior —ahora con Alfredo Arias como técnico—, del feo cierre en el torneo anterior y de lo que se le viene al equipo rojiblanco en este segundo semestre del año, donde peleará por alcanzar los títulos de la Liga II-2025 y la Copa Colombia.

¿Cómo va este arranque de pretemporada con el profesor Alfredo Arias?

Bien, gracias a Dios. Lógicamente que cuando llega un cuerpo técnico nuevo las ilusiones se renuevan para todos. Estamos entrenando de la mejor manera, esperando el inicio del torneo. Estamos haciendo doble turno. Yo siempre he dicho que en Junior nos brindan todo, así que lo que queda por parte de nosotros es esforzamos al máximo para llegar bien al inicio del torneo.

¿Qué ha podido hablar con el profesor Alfredo Arias?

Nos estamos conociendo apenas y la idea es que nos entendamos lo más rápido posible. Lamentablemente no hay tiempo y en cuanto más rápido le agarremos la idea a ellos —al cuerpo técnico— será mucho mejor, porque se va a ver reflejado dentro del terreno de juego. Es por eso que en estos primeros días se vean a ver muchas charlas grupales e individuales.

¿Qué diferencias ha podido notar del estilo de trabajo de este cuerpo técnico en comparación con el anterior?

Si voy para un lado, me meto en un quilombo, y si me voy para el otro, me meto en un quilombo (risas). Yo siempre he dicho que de todos los técnicos aprendo algo, todos me dejan una enseñanza, un concepto, y eso es lo más importante para uno como jugador. Alfredo (Arias) está haciendo mucho hincapié en eso, en que tengamos el concepto claro, que vayamos para adelante, que tengamos la pelota, que de locales seamos protagonistas y que hagamos las cosas bien. Nosotros venimos de dejar una fea imagen, así que es importante arrancar con todo este torneo.

Jhonny El paraguayo Javier Báez en la práctica del Junior.

Crece la competencia para usted con la recuperación de Jermein Peña y la llegada del uruguayo Lucas Monzón…

Por suerte la convivencia es sana y eso hace que la competencia sea leal, y después Alfredo (Arias) es el que va a decir. Es importante en un equipo grande que haya competencia interna, eso hace que uno se esfuerce al máximo y no se relaje. Todos debemos dar lo mejor para que el beneficiado en todo esto sea el Junior.

Se le fue su amigo, el uruguayo Santiago Mele, pero llega otro, Mauro Silveira. ¿Cómo lo ha visto en estos primeros entrenamientos?

Con ‘Santi’ tuve una relación hermosa. Siempre dije que es difícil ser extranjero, por un tema de adaptación, y él me facilitó las cosas acá, me recibió, junto a su señora, y nada, tuvimos una linda amistad. A Mauro en estos días lo he victo muy bien, juega muy bien con los pies, ojalá nos ayude mucho. Por ahí, en chiste, le dije que ‘suerte no vas a necesitar, porque como dijiste que atajabas como ‘el Dibu’ (risas)’. Esperemos que ande bien. Es buena persona, joven y viene con muchas ilusiones.

¿Cómo vio la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y Medellín?

Solo vi un poquito lo que fue la vuelta. Estuve con mi familia, compartiendo con ellos después de seis meses. Pero bueno, las cosas que tiene el fútbol, Rodallega lesionado anota el gol del título. Me dio también un poco de amargura, por lo mal que terminamos nosotros los cuadrangulares, y el no poder estar ahí —en la final— es una sensación fea.

¿Qué le pasó al Junior en ese cuadrangular semifinal, luego de hacer una buena campaña en el ‘Todos contra todos’?

Desilusionados a mucha gente. ¿Por qué digo esto? Porque hicimos muchos puntos, clasificamos con mucha anticipación, ganamos en la altura, que Junior hace tiempo no lo hacía, vencimos a rivales fuertes y logramos ilusionar a la gente, para después no salir con nada en los cuadrangulares. No fue bueno lo que pasó, hay que poner la cara, hacernos responsable y entender que defraudamos a mucha gente.

Uno de los aspectos en los que se falló fue en la seguridad, porque se venía de sumar varios arcos en cero en la primera fase y en los cuadrangulares a Junior le anotaron en todos los partidos. ¿A qué se debió esto?

Me gusta, me gusta hablar de fútbol, y sí, fallamos mucho en esa parte. Creo que en el torneo habíamos tenido 10 vallas invictas y esa solidez hizo en su momento que los juegan del medio hacia arriba se soltaran más y tuvieran más tranquilidad, y en los cuadrangulares no lo pudimos hacer. Nos hicieron goles en todos los partidos. Los jugadores somos los responsables de todo lo que pasó. Tenemos que trabajar y corregir lo que hicimos mal.

Eso hace que la responsabilidad y la presión sean doble al momento de encarar la competencia en este segundo semestre…

Sí, claro. Primero porque la gente nos acompañó en todo momento y no correspondimos en la cancha a esa confianza y a ese apoyo, y segundo, como ya lo dije, en Junior nos brindan todo para salir campeones, entonces solo queda jugar y esforzarse. Se pueden dar los tres resultados, ganar, perder o empatar, pero el esfuerzo no es negociable.

¿No cree que en esa etapa de los cuadrangulares en lo que más se falló fue en el ataque, donde se fallaron muchas ocasiones claras que pudieron cambiar el rumbo de los partidos?

No creo que se haya fallado en ataque, porque en el futbol es más fácil destruir que construir. ¿Por qué lo digo? Porque es más fácil defenderse y mucho más difícil atacar. Lo que nosotros hicimos mal es que nos hicieron goles en todos los partidos y en esa parte, el defenderse, que debería ser la más fácil, fallamos. Hay que mejorar en eso para darle tranquilidad a los que juegan del medio hacia arriba.

¿Siente que el equipo se cayó en la parte mental al no poder sumar de a tres en los dos primeras jornadas cuando lo tuvieron todo para hacerlo?

No lo siento así, porque a Medellín —en la tercera fecha de los cuadrangulares— fuimos pensando que de allá salíamos vivos. Lamentablemente perdimos y ahí sí se cayó todo. No salió como esperábamos, no nos salió nada y ya nos quedamos sin posibilidad.

¿Le queda la sensación que en esos primeros tres partidos del cuadrangular las cosas no se hicieron del todo mal y que pequeños descuidos y la falta de suerte le jugaron en contra al equipo?

Sí, por eso digo que es muy difícil construir, y creo que nosotros lo hicimos bien en esos tres partidos, pero no concretamos, y lamentablemente ese esfuerzo no se vio reflejado en el resultado. Por ese tipo de cosas es que Alfredo (Arias) destaca que quiere seguir construyendo sobre lo construido, porque considera que no todo lo que se hizo fue malo. Ojalá que le agarremos rápido la idea a él y se vea reflejado rápido ante el Cali, en el debut.

Por ahí lo vimos en vacaciones preparando un asado con una camiseta retro de Junior blanca con la ‘10’ y el nombre de Valderrama…

Es que colecciono camisetas, tengo una colección hermosa. Me gustaría conocer a Valderrama y que me firme la camiseta. Ojalá que en algún momento se pueda dar, porque tengo muchas camisetas lindas, y tener la de él firmada me gustaría.

¿Se atreve a prometer una cifra de goles de cabeza?

Ojalá Dios quiera que se dé. La verdad es que para ser defensor tengo varios goles, pero mira que una buena cantidad son de penal y acá me tocó patear uno y lo erré lamentablemente. Pero lo mío tiene que ser defender y ayudar al equipo en ese sentido. Si vienen lo goles, obviamente es un plus.

¿Qué mensaje le envía a la afición de cara a este nuevo semestre?

Que vamos a pelear por los dos títulos que tenemos en juego. Esa es nuestra obligación. Yo que estoy muy lejos de casa, por ser extranjero, lo único que quiero es que nos vaya bien. Cada vez que Junior gana salgo del estadio y veo a la gente feliz, y me gusta. Lo único que quiero es que nos vaya bien y que Junior, como club e institución, siga creciendo y siga consiguiendo títulos.