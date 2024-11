Nunca falta el tema Junior. Desde que se vistió de rojiblanco, Juan Fernando Quintero suele hablar del equipo tiburón en muchas de las entrevistas que concede. Este lunes, en diálogo con Espn Colombia, no fue la excepción.

El talentoso volante antioqueño, que el sábado se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras la victoria de Racing 3-1 sobre Cruzeiro, en Asunción, junto al cartagenero Roger Torres y el caucano Johan Carbonero, conversó ampliamente sobre su presente y futuro.

Al final de la charla, Martín Arzuaga, histórico ex jugador tiburón, que ahora ejerce como comentarista de la reconocida cadena deportiva, le expresó en su despedida: “Te espero en Junior”.

Juan Fernando Quintero sonrió y manifestó: “Sería muy bueno volver a Junior, pero ya saben sin quien”.

El 10 paisa hizo alusión a su coterráneo, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, con quien tuvo serias diferencias en cuanto al manejo técnico del equipo, lo cual terminó decidiendo su renuncia del club antes de la temporada del segundo semestre de 2023.

Aunque Gómez salió del conjunto caribeño al poco tiempo de la partida de ‘Juanfer’ por malos resultados y en medio del inconformismo de varios jugadores, el campeón de la Copa Sudamericana no dejó pasar la oportunidad de lanzarle una pullita.

¡Imperdible momento de Juan Fernando Quintero en #BalónDividido!



🎙️: "Muy bueno volver a Junior, pero ya saben sin quién".



Opina con #BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/JrfaJeKVM7 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024

Quintero asegura que “no le cierra las puertas a nadie” en Colombia y que le fascina el balompié nacional, que nunca le pierde pisada, que en Junior se sintió muy querido y feliz.

“Yo te voy a decir la verdad de corazón, soy muy patriota, a mí me encanta Colombia, a mí me encanta el fútbol colombiano. Néider Morantes es un tipo que yo veo y lloro de alegría, real. Me mantengo pendiente de todas las noticias. Cuando fui a Junior sentí el cariño de la gente, y vuelvo y lo repito, no fue por plata, fue el cariño de la gente el que me llevó, por más que se habló mucha mentira, es porque quería estar en mi país, sentirme querido, respetado y amado, ir a los estadios, y cómo la gente me recibía. Yo era el tipo más feliz del mundo, hasta que pasó lo que pasó”, comentó ‘Juanfer’.

¿Juan Fernando Quintero podría regresar a Colombia?



🎙️: "No le cierro las puertas a nadie, amo mi país. Con orgullo lo llevo y siempre saco mi bandera. No me da miedo decir que soy colombiano".



Opina con #BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/qKlkxmnSF4 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024

“Pero uno nunca cierra las puertas a nadie, yo, por ejemplo, vivo eternamente agradecido con Nacional, que fue el que me dejó ver internacionalmente, y de ahí paso a Italia, quiero mucho a la institución, le hago fuerza, obviamente mi vínculo es con el Medellín, soy un tipo tatuado con el escudo del Medellín, no lo puedo negar. Envigado me dio mis primeros pasos en el fútbol, agradecido con todos, y del Junior vivo agradecido también porque la gente de Barranquilla me dio cariño, me respetó. Yo no le cierro realmente las puertas a nadie, porque soy un tipo que ama su país, que con orgullo lo llevo, saco mi bandera donde tenga que ir, no me da miedo decir que soy colombiano, lo siento y así soy, soy un tipo muy real, muy tranquilo, muy transparente, y eso es lo que hago. Hoy en día tengo relación con Gamero, con todos, siempre estoy pendiente”, agregó.

El mediocampista de Racing de Avellaneda también confesó que “en algún momento” espera retornar al club de sus amores. “Quiero volver al Medellín y quedar campeón con el equipo del cual soy hincha. No sé en qué momento pasará”.