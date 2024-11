César Farías no buscó excusas. El entrenador venezolano no tuvo problemas en aceptar la superioridad del Deportes Tolima, que venció 1-0 a Junior este domingo, en el estadio Manuel Murillo, por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

“Uno en el fútbol tiene que ser justo, el rival nos superó en el primer tiempo con la pelota ampliamente. El rival en el primer tiempo hizo un buen partido, acertó bien en la posesión. No estuvimos finos. En el primer tiempo ellos estaban bien y nosotros no. El partido iba 0-0 y nos hacen un gol de contraataque. Tuvimos una sola ocasión en el primer tiempo, la perdimos dos veces, ahí nace el gol de ellos y es triste por eso”, declaró en rueda de prensa.

“En el segundo tiempo nos ponemos un poco mejor y termina siendo un partido como todos los de este grupo, cerrados. No fue nuestro mejor día. Nosotros sabemos luchar así no estemos en nuestro mejor día. Competimos ante un rival que estaba bien y el gol fue de contra y no de las veces que nos atacaron. No pudimos controlar la pelota y presionar más arriba porque el rival nos estaba superando. Las finales se juegan así. Esperemos poder recuperar nuestro fútbol y seguir dentro de la competencia, sin estar bien competimos y mantuvimos el partido vivo hasta el final”, complementó.

Lo que sí repitió varias veces el técnico fue que, pese a que fueron superados, sus dirigidos dejaron todo en el terreno de juego.

“Decir las cosas en el micrófono es muy fácil. Los jugadores se entregaron con todo, porque sino hubiésemos perdido 10-0. Venimos de jugar un partido duro ante América, que no ganó de local, Once Caldas no ha ganado de local. Estamos a un punto de Tolima y ellos tienen que ir a jugar a Barranquilla. Con todo y que no estuvimos tan bien vi cosas de que nos tienen respeto así sea que quede un minuto de juego. El partido fue cerrado, nos agarraron desacomodados en la pelota del gol”, manifestó.

“No es que nosotros no nos esforzamos. No fue un tema de esfuerzo, no entramos en juego, el rival jugó mejor que nosotros. Estos partidos se juegan así. Tenemos un equipo en el que vamos a construir varias cosas. Tuvimos unos apagones en el primer tiempo. El partido estuvo vivo hasta lo último, el esfuerzo lo dieron los jugadores. El tropezón no es caída, estamos firmes, quedan cuatro partidos, la diferencia es un punto. A veces el rival te supera y hay que felicitarlo, jugó mejor que nosotros en la posesión de la pelota. Me duele que nos hagan un gol de contra de visitante cuando tal vez tuvo que ser al revés”, añadió.

El estratega explicó que buscaba darle bastante juego al equipo con la formación que colocó en el campo.

“Yairo estaba jugando de segunda punta y Didier en la primera línea. Queríamos jugar un poco. Era una alineación para jugar y no se nos dio. Cuando las cosas no salen como uno pretende hay que tener respuesta. El equipo está sólido, porque gane, empate o pierda pudo arreglar un problema grave que era la defensa, que ahora es sólida. Hay que jugar y nosotros sabemos hacerlo. Nadie está eliminado. Nos tocó perder, hay que asumirlo con respeto, pero con gallardía. Tenemos cómo clasificar, estamos bien enfocados, mentalizados. Esto va a ser así hasta la última jornada. El fútbol colombiano es muy parejo en estas instancias. Tenemos ilusión con lo que estamos haciendo y sabemos que si había para perder un partido era hoy, pero no me malinterpreten, no es que vinimos a perder”, señaló.

Si bien aceptó los errores del onceno rojiblanco, el venezolano se molestó un poco cuando le preguntaron la razón por la que sus dirigidos terminaron muy metidos atrás.

“Que el rival te supere no significa que te vas a entregar. Me voy tranquilo porque hay respuesta del equipo. Didier ha jugado casi todos los minutos, hay que dosificar para que no se lesionen. Estamos equilibrados y tenemos que plantar cara y mejorar otra vez y hacer nuestro fútbol, que nos ha permitido hacer de a tres goles. El grupo está cerrado y para ganar partidos así hay que sufrir. Si nosotros no bajamos los brazos tenemos posibilidades de clasificar a la final”, apuntó.

“Nos recostaron. Nos pegaron una encerrona en el primer tiempo y hay que reconocerlo. Por qué buscamos decir que hay una orden para el jugador. Nos superó el rival. No se nos dio y tampoco voy a buscar culpables. Hay días en que no salen las cosas y punto, no es porque nosotros hubiésemos dado una orden”, agregó.

Por último, César Farías aseguró que mantienen los pies en la tierra para lo que viene en el cuadrangular.

“Todos queremos atacar más, pero los rivales también juegan y es una realidad. Hoy que perdimos empiezan con el discurso de que no jugamos a nada, no en Barranquilla, sino en otros lados. Estamos con los pies en la tierra, sabemos que esto se juega así. Hay partidos en que vamos a lucir bien, pero esto es fútbol”, concluyó.