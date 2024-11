El mediático periodista español Cristóbal Soria, del programa ‘El Chiringuito’, visitará el próximo 12 de diciembre a Barranquilla, una ciudad en la que ya estuvo hace un par de años y donde gozó de una gran acogida.

En esta oportunidad realizará un show en Plaza MX, donde anuncia un homenaje al Junior en su centenario, un club que, según sus propias palabras, “caló fuerte en su corazón”.

“El show es divertirnos, es pasarla bien, es hablar y homenajear al Junior en su centenario, es cantar las canciones que se han hecho míticas en el fútbol alrededor de Cristóbal Soria, y bueno, evidentemente, sin que nadie se moleste, sin que nadie se lo tome a mal, sin que nadie se cabree, pero tendremos que cantar el famoso ‘Vinicius, Balón de Playa’ ¿no?”, dijo entre risas.

En diálogo con EL HERALDO, Soria habló del presente del Junior, de la selección Colombia, de su amistad y admiración por Carlos Bacca, de Luis Díaz y de la polémica del ‘Balón de Oro’.

¿Qué significa para usted volver a Barranquilla, una ciudad en la que ya estuvo hace algún tiempo y donde tuvo una gran acogida?

Pues mira. Yo el primer viaje, la primera salida internacional que hice estando en el Chiringuito, fue a Barranquilla, y entonces la ciudad en sí me pegó un disparo aquí, en la cabeza, ¡pum!... Desde entonces hay un vínculo especial ‘Cristóbal Soria – Barranquilla y Barranquilla - Cristóbal Soria’, y sobre todo con el Junior. El Junior caló hace un tiempo en mi corazón y lo sigo desde ese momento. He tenido grandes conversaciones con grandes amigos sobre el equipo barranquillero. He hablado mucho del Junior con Carlos Bacca, amigo mío desde su época en el Sevilla, he hablado mucho del Junior también con Shakira. Evidentemente ahora ya no, pero cuando era pareja de Gerard Piqué con los dos hablábamos mucho del equipo. Y saben con quién también hable del Junior, con Leo Messi, que reconoce al club. Entonces, como te decía, el Junior para mí caló profundamente y sé que hay gente que me lo reclama, y me dicen que por qué el Junior, pero el tío Soria es del Junior.

¿Qué nos puede adelantar del evento que tendrá el 12 de diciembre en la Plaza MX, acá en la ciudad?

El periodista español Cristóbal Soria es una de las figuras del programa ‘El Chiringuito’.

Hablando de Junior, cómo ha visto desde la distancia al equipo barranquillero?

Cuando llega la hora de la verdad, es cuando hay que llegar bien, y Junior llega bien a estos cuadrangulares semifinales de la Liga. A mí no me gusta hacer símiles futboleros, pero seguro que todos los aficionados nos van a entender. El Real Madrid, que durante los últimos años no ha jugado absolutamente a nada, sin embargo, cuando ha llegado la hora de la verdad, como las semifinales y finales de la Champions, ha llegado físicamente y mentalmente bien. Y ha sido capaz de ganar una Champions sin jugar absolutamente a nada. El Junior, al igual que el Madrid, está de menos a más. El equipo va en una proyección positiva, con una mentalidad fresca, y ahora que llega el momento de la verdad, es el momento de aprovechar esa tendencia positiva. Estoy seguro de que el Junior tiene muchas posibilidades de título.

Ya Junior lo vivió en el segundo semestre de 2023, que fue de menos a más y terminó dando el golpe ganando la décima estrella…

Es lo que deseo y espero, que se dé ‘la undécima’, porque el trabajo que está haciendo César Farías es muy bueno. Aunque no siempre se le valora como merece, es evidente que le ha dado al equipo la claridad de ideas necesaria en este momento crucial de la temporada. A pesar de que ha tardado un poco, creo que ahora está tocando las teclas correctas y el equipo lo está reflejando en el campo.

Si hiciéramos un paralelo entre la Liga colombiana y la Liga española, ¿qué equipo en España se identifica con Junior o le recuerda al Junior?

El Atlético de Madrid. Por los colores, claro, pero también por el sentimiento. El aficionado del Atlético de Madrid no depende de ganar títulos. Es fácil ser del Real Madrid o del Barcelona, pero ser del Atlético es más un sentimiento profundo, no solo por los títulos, sino por ese amor incondicional al club. Y creo que eso se parece mucho al sentimiento que hay en Barranquilla con el Junior. El Junior no depende solo de los títulos, sino de esa pasión que genera.

¿Habla mucho con Carlos Bacca?

Sí, claro, hace poco estuvimos hablando. De hecho, le mandé unas fotos de amigos comunes con los que compartí hace poco. Hablamos sobre el show que voy a realizar en Barranquilla y le invité a que se uniera. Estoy muy contento de que venga, será una gran oportunidad para compartir, reírnos y disfrutar de su compañía. Me dijo que va a estar conmigo ese día, así que vamos con todo.

¿Qué significa Carlos Bacca para el Sevilla Fútbol Club?

Carlos Bacca fue el último gran goleador que pasó por el Sevilla. Aunque otros jugadores como (Luis Fernando) Muriel también estuvieron allí, Bacca dejó una huella especial. Fue un goleador clave para el club y los sevillistas lo recordamos con mucho cariño. Más allá de lo deportivo, es una gran persona, y lo aprecio muchísimo.

Sin duda Carlos Bacca es uno de los grandes delanteros de la historia de nuestro país, tuteándose por logros y goles con el que está más arriba de todos, que es Falcao García. ¿Piensa lo mismo?

Completamente de acuerdo. Y además, mira, el pasado martes vi el partido contra Ecuador y me di cuenta de las dificultades que tiene la selección para marcar gol. Nos falta un ‘9′, nos falta un Carlos Bacca con 28 años o un Falcao con 30. Imagínate ambos junto a Luis Díaz y James Rodríguez, que está en un momento dulce. Si tuviésemos un goleador, de esos que se le caen los goles, de los que tienen la portería pintada en la pared, no hubiese pasado lo que pasó en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria, ante Uruguay y Ecuador o en la final de la Copa América ante Argentina. Lamentablemente a Jhon Córdoba le cuesta mucho hacer goles. Si tuviésemos un Bacca o un Falcao en este equipo de hoy probablemente esta selección colombiana estaría preparada para competir por cosas mucho más altas.

El español Cristóbal Soria, una de las estrellas del programa ‘El Chiringuito’, con una camiseta de Junior.

¿Dejando a un lado los últimos dos resultados, que evidentemente dolieron demasiado y empañan un poco el panorama, considera que fue un buen año para la selección Colombia?

Sí, fue un buen año. Me gusta el crecimiento que está teniendo la selección, sobre todo porque ya hay jugadores muy importantes en Europa. Esa generación que nos enamoró con James, Falcao y otros jugadores, pasó por un tiempo donde todos queríamos más, pero parece que se estancó un poco. Ahora, por suerte, vuelven a ilusionarnos, y eso se demostró con el subtítulo de la Copa América. A pesar de que amé a la selección Argentina y a su capitán Lionel Messi, para mí Colombia era favorita en la final de Miami. Tuvieron muchas oportunidades, pero el problema de la selección sigue siendo la falta de gol. El equipo tiene calidad, pero esa falta de gol lastra mucho. Con un Carlos Baca con 28 años, no hay duda de que esta selección estaría compitiendo por todo.

Hablando de jugadores especiales, tenemos también en la Selección al guajiro Luis Díaz, que salió también de acá, de las entrañas del Junior y representa con honores nuestro fútbol en un grande de Europa como el Liverpool. ¿Cómo ve usted a Luis Díaz?

Luis Díaz es un jugador muy completo, está claramente en el top 10 de los mejores jugadores del mundo. Yo lo quiero ver especialmente el próximo miércoles en Anfield, cuando el Liverpool juegue contra el Real Madrid. Es un futbolista muy bueno, pero necesita dar un paso al frente y ganar títulos importantes, ya sea con el Liverpool o con la selección colombiana. Creo que es lo único que le falta para confirmar su lugar entre los mejores.

Claro, porque eso fue lo que hizo grande a Carlos Bacca en Europa, no solo que marcó muchos goles, sino que ganó títulos importantes, como la Liga de Europa, anotando en las finales…

Exactamente. Luis Díaz, aunque es un gran jugador, aún no ha ganado títulos de gran prestigio. Ha llegado a una final de Champions, pero la perdió contra el Real Madrid. También ha ganado alguna liga de menor valor, como la portuguesa, pero para estar en la élite, necesita un título importante, como la Premier League, la Champions, o incluso una Copa América con Colombia. Para dar ese paso y entrar en el ‘Top 5′ de los mejores jugadores, necesita esos títulos.

Sacando a Luis Díaz y James Rodríguez, ¿qué jugador de esta Selección le gustaría, por ejemplo, que fichara por su Sevilla?

Hay un jugador que me gusta mucho, y es Jhon Arias. Es un futbolista que tiene mucha entrega, mucho corazón, y también calidad técnica. Si tuviera que elegir a alguien de esta Selección para incorporarlo al Sevilla, me quedaría con Arias.

¿Ve a Colombia siendo protagonista en el Mundial 2026?

No me gusta escuchar que haya alguna duda sobre si Colombia estará en el Mundial 2026. Es una obligación, y no consigo imaginar un próximo Mundial sin Colombia. Aunque los últimos resultados han complicado un poco la situación, no creo que esté en peligro la clasificación. En los seis partidos que quedan, el primero en Brasil es crucial. Brasil se jugará la vida, pero es el momento de dar el golpe allá y sumar puntos. Es clave, porque no podemos ir a contra Paraguay, en Asunción, con la soga al cuello. Este partido en Brasil es clave. Si no sumamos ahí, el siguiente contra Paraguay sería decisivo. Pero no quiero ni pensar en eso. Tengo confianza en que vamos a sumar puntos en Brasil y no tener que jugarnos la vida en Paraguay. Colombia va a estar en el Mundial y va a ser protagonista, lo firmo.

Cristóbal, uno ve la tabla de goleadores de la Eliminatoria Sudamericana, Lionel Messi puntero; la jornada pasada también logró ser el máximo asistidor de la historia; uno ve la tabla de goleadores de la MLS, Lionel Messi también, todo esto con 37 años y luego de ya haber ganado todos los títulos posibles, incluyendo la Copa del Mundo y un bicampeonato de América. Parece que el astro argentino no tiene fecha de vencimiento…

Y ojalá inventaran una pastilla para que podamos seguir disfrutando de él y de su fútbol los próximos cinco, siete, ocho o diez años. Yo no concibo, no estoy preparado mentalmente para el día en que Leo no vuelva a vestirse de futbolista. Messi es fútbol en estado puro. Es ser un líder. Todos los compañeros lo esperan, lo admiran, saben lo que significa. Es increíble ver cómo lo respetan y lo acompañan. No sé qué haríamos el día que no lo tengamos más con nosotros. Por el momento todos disfrutamos de esos momentos: verlo amarrarse las botas, llegar al túnel de vestuario, saltar al campo. Esos momentos son irrepetibles, y cuando ya no los tengamos, los vamos a extrañar mucho. Yo no soy un admirador de Messi. ¡Soy un enfermo de Leo Messi! Estoy tan entregado que te diría que casi me acercaría a la bisexualidad por él (risas). ¡No tendría problema en admitirlo!

Cristóbal Soria dialogando con Lionel Messi.

¿Se imaginó que Messi tendría un final de carrera así de exitoso, siendo campeón del mundo, campeón de ‘la Finalissima’ y bicampeón de América?

Se lo merecía. Todos sabemos que el fútbol le debía una, y era algo que esperábamos. Todos pensábamos que tal vez ya no le iba a dar tiempo de ganar la Copa del Mundo, y muchos de los detractores de Leo lo aprovecharían para criticarlo. Pero una vez que levantó la copa en Catar, ya no quedó lugar para debates. Messi es el mejor jugador de la historia, y pasará mucho tiempo antes de ver a otro jugador tan determinante y carismático como él. A lo sumo, pasarán 400 o 450 años para ver a alguien de su nivel.

¿Lo ve con la cinta de capitán en el Mundial 2026?

Claro que lo veo, con la camiseta ‘10′ y el brazalete de capitán. No me lo imagino ni sentado en el banquillo ni como asistente de Scaloni. Si todo va bien y las lesiones lo respetan, Leo liderará a la selección de nuevo en el Mundial de 2026. Estará nuevamente rodeado por jugadores que darán la vida por él, y Leo también lo hará por ellos.

¿Firmaría una final del mundo entre Argentina y España?

¡La firmo! Como también firmaría una final Colombia-Argentina. Me encantaría. ¡Que pase lo que tenga que pasar!

Cambiando de tema. ¿Qué opina de la elección del ‘Balón de Oro’ otorgado a Rodri? Muchos pensaban que sería para Vinicius.

No estoy de acuerdo con esa suposición. Solo los aficionados del Real Madrid y los megáfonos de la capital pensaban que Vinicius merecía el ‘Balón de Oro’. Los medios de comunicación del Real Madrid lo presionaron tanto que todos pensaron que debía ser para él. Pero no, no tiene sentido. Si hablamos de títulos colectivos, Vinicius está en la misma ecuación que Carvajal o Bellingham, pero aun así, Vinicius no está ni cerca de los logros que lograron estos dos jugadores y Rodri con sus respectivas selecciones, y eso terminó inclinando la balanza. Rodri se lo merecía. El hecho de que haya ganado el ‘Balón de Oro’ es algo que el mundo del fútbol celebró. En los próximos años, la historia del fútbol agradecerá a Rodri por evitar que Vinicius se llevara el premio solo por una imposición del Real Madrid.

Toda esta polémica siento que ha hecho que se menosprecie un poco el temporadón de Rodri, un jugador importantísimo para su club y para su selección, siendo considerado el mejor jugador de la Eurocopa que finalmente ganó España. ¿Siente lo mismo?

Estoy, en parte, muy de acuerdo contigo, pero no me gusta que generalices. Cuando dices ‘se está menospreciando’, no, no se está, son los aficionados del Real Madrid los que creen eso. En el año de Mundial o de Eurocopa o de Copa América, qué me importa a mí quién haya ganado la Champions. En un año de Mundial, que se quite todo el mundo, el ‘Balón de Oro’ tiene que ganarlo el que haya ganado el Mundial, o en este caso, ‘la Euro’.

Hay un ejemplo claro que recuerdo mucho. En 2002, Ronaldo el brasileño duró gran parte de la temporada lesionado y llegó al Mundial para ser figura y campeón. Solo jugó esos meses y con eso le alcanzó para llevarse el ‘Balón de Oro’, por encima del resto de jugadores que sí se mataron a lo largo de la temporada…

Exactamente. Ronaldo mereció el ‘Balón de Oro’, porque en los años de Mundial, lo que se destaca es lo que pasa en ese torneo. De hecho, un central como Cannavaro, con 1.75m y el brazalete de capitán, que levantó la Copa del Mundo, también recibió el ‘Balón de Oro’. Los años de Mundial marcan la diferencia. Ahora se enfadaron porque lo ganó hace poco Messi, pero cómo no lo va a ganar con ese Mundial que hizo, lo ganó y fue el mejor de todos liderando a su Selección con fútbol, con asistencias y goles. Todo lo que gane ‘su santidad’, es merecido.

Para ir cerrando, invite a la gente de Barranquilla a su evento en Plaza MX, este 12 de diciembre…

Claro, el tío Soria está deseando verlos a todos. El jueves 12 de diciembre, a las 7:30 pm, estaré en la Plaza MX. Todo el que quiera, puede llegar. Les daré un abrazo, un beso, y tocaremos la Biblia de su santidad. Estaré acompañado, y advierto una cosa: estoy preparando un hit nuevo. Probablemente lo estrene en ‘el Chiringuito’ antes de ir a Barranquilla. Además, Carlos Bacca estará con nosotros, y vamos a hacer buenas vibraciones al Junior para ver si conseguimos un nuevo título.