José María Pazo fue el invitado ayer al programa En La Jugada de EL HERALDO, en donde habló de Mauro Silveira, su nuevo ‘alumno’, ese arquero uruguayo que llegó a ocupar el lugar que dejó vacante su compatriota Santiago Mele, traspasado al Monterrey.

Pazo considera que Silveira tiene muy buenas condiciones, pero asegura que hay que trabajarle algunos aspectos para que se adapte lo más rápido posible al estilo de juego del fútbol colombiano.

“Mauro (Silveira) llega en plena competencia en su país, con 25 partidos en lo que va del año. Está bien física y futbolísticamente. Le estamos mirando cositas para que las corrija lo más pronto posible y trabajándole en otros detalles para que pueda seguir creciendo acá en la liga colombiana”, dijo.

“El fútbol colombiano es muy distinto al uruguayo. Acá en Colombia se define un poco más, hay mayor golpeo del balón a distancia, hay muchísimas definiciones dentro del área, porque se juega mucho más y se llega mucho más. En cambio el futbol uruguayo es más peloteado, de juego por fuera y de muchos centros. Estamos buscando que Mauro (Silveira) se adapte lo más pronto posible para llevarlo a la competitividad en el fútbol colombiano. Ojalá nos dé la talla y le dé la talla a la institución. Creemos que sí la va a dar, pero eso no se ve hasta que empiece a jugar, tenga competencia y tenga respuesta a la exigencia”, agregó.

El histórico ex cancerbero rojiblanco habló de las similitudes que Silveira tiene con Mele.

El deseo, las ganas, lo que siempre tiene el jugador uruguayo que es la predisposición hacia el trabajo. De resto, vienen de la misma escuela, han crecido con las mismas ideas. Mauro es un muchacho que ha tenido menos posibilidades de salir de su país. Santiago (Mele) estuvo en Europa y en Argentina previo a su paso por Junior, mientras que Silveira no. Estamos ayudándolo a crecer, a que mejore en muchas cosas para que le dé el rendimiento óptimo a la institución. Mauro (Silveira) vino con las ganas y con el deseo de seguir aprendiendo, y tiene muy buenas condiciones. Ayer, en una de las acciones competitivas que estábamos haciendo, sacó una pelota que me dejó con buena impresión, y eso es lo que queremos, que a medida que pasen los entrenamientos vaya cogiendo esa confianza, vaya adquiriendo esa experiencia y se convierta en un portero que no borre el nombre de Mele, pero que sí responda a las exigencias”, afirmó.

José María es consciente que ser arquero en Junior es muy duro, por le manda al Silveira el mismo consejo que le dio en su momento a Mele, que conozca bien la historia y que lo que significa el equipo al que llega y el sentir de la hinchada.

“Lo que yo le dije en algún momento a Santiago (Mele) es que fuera una persona conocedora de la institución, lo que significa Junior para Barranquilla y para la región. Cuando tienes el conocimiento o esa información se te hace un poco más fácil, porque ya sabes a qué te estas enfrentando. Es como cuando tú vas a enfrentar a un rival y ya tienes previamente toda la información futbolística que necesitas para sacar ventaja o provecho, eso te facilita las cosas. Para este caso es igual. Entonces el consejo que le doy a Mauro (Silveira) es que sepa lo que es la hinchada, la cancha, el estadio, cómo vive la gente el fútbol en nuestra ciudad, lo que es la ciudad antes del partido y después del partido, lo que es el hincha después del partido que ganaste y lo que es después del partido que perdiste. Debe partir de ahí y ya luego sí meterle ganas, compromiso, deseos de crecer, de triunfar, de ganar alcanzar logros, títulos, no solamente para beneficio de él sino para alegría de un pueblo que lo requiere. Junior es el alma de Barranquilla y de la Costa”, expresó.

Pazo asegura que Junior tiene bien cubierta su portería, elogiando también a Jefferson Martínez y a Jaime Acosta.

“Yo creo que Junior tiene en estos momentos tres porteros de muy buen nivel, así que sé que va a estar bien custodiado el arco rojiblanco. Esperemos que Mauro (Silveira) esté al nivel de las expectativas y pueda responder a cada una de las exigencias. Jefferson (Martínez) es un portero que siempre está dispuesto y a disposición del cuerpo técnico y de la competencia. Si el entrenador pide que va de inicialista, lo hace y lo hace con altura, igualmente cuando va al banco. Y Jaime Acosta tiene un nivel muy alto en estos momentos, lo hablo en el tema competitivo. Es un arquero joven de muy buenas condiciones, con muchas capacidades y esperemos que tenga en algún momento la oportunidad de mostrar ese talento. Junior es un equipo que debe tener tres buenos porteros, porque no sabemos cuándo le toca al tercero” concluyó.