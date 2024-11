No fue una buena noche de lunes para Juan Cruz Real. El ex técnico de Junior salió de la dirección técnica de Belgrano de Córdoba en medio de insultos de la afición y duras críticas de gran parte de la prensa que cubre al ‘Pirata’, luego de la derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia, con goles de Iván Villalba y el colombiano Sebastián Villa.

“Belgrano comunica que Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador de la Primera División. De manera interina, el cuerpo técnico de Reserva, encabezado por Norberto Fernández, dirigirá al plantel hasta la designación del nuevo DT. Agradecemos a Real y su equipo de trabajo por el profesionalismo y la dedicación en su paso por la institución”, informó el club argentino a través de sus redes sociales.

Triste final el de Juan Cruz Real. Un DT que ya hace tiempo debería haberse ido, desde que el vestuario se quebró.



Igual a esta altura, la culpa ya es de Luis Fabián Artime, que lo sostuvo demasiado tiempo, agudizando la agonía.



Derrota fin de ciclo para #Belgrano. pic.twitter.com/RbsDQz31VO — Mati Calandri 🎙 (@MatiCalandri_) November 26, 2024

Cruz Real se marcha luego de 35 partidos dirigidos, en los que consiguió 12 victorias, 13 empates y 10 derrotas, nada mal para un cuadro como Belgrano.

Sin embargo, las críticas arreciaron. A muchos periodistas y aficionados no les agradaba el estilo ofensivo de Cruz Real y le hicieron una permanente oposición a su nombre. Mucho más cuando empezó a dejar en el banco de emergentes y a desplazar un poco al habilidoso extremo peruano Bryan Reina, a quien el DT exigía más sacrificio.

“Tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones. Somos un equipo que juega colectivamente. Tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 por ciento. No tengo problema en decirlo, se lo he dicho a él. La gente no sabe, el otro día le tocó entrar 45 minutos y no marcó la diferencia”, dijo Cruz Real en el momento que estalló la polémica con el jugador del seleccionado peruano.

#Belgrano | "🎶ANDATE REAL LPQTP🎶"



🗣 La gente le pide la renuncia a Juan Cruz Real. pic.twitter.com/xtAkDm24Qh — Hablemos de Belgrano (@hdeBelgrano) November 26, 2024

“Los jugadores que no estén al 100 no van a jugar, no me importa lo que diga la gente en ese sentido. No lo ven. Tengo que respetar a los que se matan por entrar a la cancha. No le alcanza con las condiciones, tiene que dar más. Por eso no jugó, prefiero poner un pibe del club, que sienta los momentos. Cuando se disponga a dar el 100 por ciento, va a jugar. Tiene el nivel para hacerlo, pero no alcanza con dar el 80 en todo momento, en el entrenamiento, en el club y con los compañeros”, agregó.

Esa situación, otras decisiones y algunos resultados inesperados generaron un mal ambiente a Cruz Real, quien decidió, de común acuerdo con la directiva, cortar el vínculo laboral tras la derrota ante Independiente Rivadavia.

🔵🔴❌ Así fue despedido Juan Cruz Real por los hinchas de Belgrano, tras perder anoche de local con Independiente Rivadavia



👉 Con 1 victoria en los últimos 8 partidos, dejó de ser el DT del 'Pirata'.



El viernes #SanLorenzo está OBLIGADO a ganar.pic.twitter.com/uLIcc35UYi — Luca Sosa (@luca__sosa) November 26, 2024

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, que se mantuvo firme en su respaldo al DT cuando los cuestionamientos se incrementaron, elogió el trabajo y profesionalismo de Cruz Real.

“Agradecer a Juan Cruz y todo su cuerpo técnico porque verdaderamente quisieron implementar algo que es lo que venimos buscando, un equipo ofensivo. Por momentos, apenas comenzó el proyecto, se logró, y bueno, después, esto es fútbol, es una picadora de carne, verdaderamente una picadora de carne”, comentó Artime.

“Creo que injustamente se dicen cosas, y hay que estar en el lugar del presidente, hay que estar en el lugar del cuerpo técnico. Es muy fácil opinar sin saber. Agradezco a Juan Cruz y todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, por todo lo que ha hecho por Belgrano”, añadió.