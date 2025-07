Se mantienen firmes. El Liverpool volvió a rechazar una propuesta para que el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda salga del equipo de cara a la próxima temporada.

Leer también: Las estrellas de las Grandes Ligas entran en acción

Según información del medio The Athletic, el Bayern Múnich de Alemania se acercó a las oficinas del cuadro inglés con una propuesta de 67,5 millones de euros para contratar al guajiro y la misma fue rechazada de inmediato.

“El Bayern de Múnich ha presentado una propuesta formal para fichar al extremo Luis Díaz, procedente del Liverpool. El internacional colombiano de 28 años se ha convertido en uno de los principales objetivos del Bayern, y su primera propuesta oficial llegó el martes. La oferta ascendía a 67,5 millones de euros (58,6 millones de libras; 78,8 millones de dólares) y fue rechazada de inmediato por el campeón de la Premier League”, dice el citado diario.

En el mismo artículo señalan que el hombre de la selección Colombia es considerado una pieza fundamental para el entrenador Arne Slot y por esa razón se consideraría intransferible.

Leer más: Bahía vs. América: los caleños vuelven al ruedo en la Copa Sudamericana

Cabe recordar que en este mismo mercado de traspasos el Barcelona de España habría hecho una oferta menor económicamente que la de los alemanes y también fue rechazada por las directivas de los ‘Reds’.

De acuerdo con lo que dice la noticia de The Athletic, hasta el momento los ingleses no han tenido ningún indicio de renovarle el contrato a ‘Luchito’ para mejorarse su salario, debido a que no es de los que más gana en la plantilla.

Esta sería la razón por la cual el oriundo de Barrancas querría salir a explorar nuevos aires en la siguiente temporada, pero la situación no es sencilla debido a la posición en la que se encuentra su actual equipo, con el que tiene contrato hasta 2027.

Leer también: Cal Raleigh hace historia y se convierte en el primer receptor en salir ganador del Derbi de Jonrones

Reportes de otros medios en Europa señalan que el Bayern, ante la necesidad de contratar un extremo con las características del guajiro, volverá a realizar una oferta superior para hacerse con los servicios del colombiano, pero también reportan que el onceno de Anfield, para cambiar su posición, solo aceptaría 100 millones de euros por su traspaso.

Así las cosas, por el momento el futuro de Luis Díaz, que ya realiza la pretemporada, seguirá siendo en el Liverpool de Inglaterra, pero eso podría cambiar dependiendo si la próxima oferta del Bayern Múnich sea mucho más elevada y más tentadora para el cuadro inglés.