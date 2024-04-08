El guajiro Luis Díaz sigue derrochando talento en el Liverpool. Esta vez cedió un tanto para lograr el empate 2-2 en su visita al Manchester United, en la Liga Premier, este domingo.

Díaz tuvo una destacada actuación en ese crucial juego. Lograron un empate con el que Liverpool queda segundo con los mismos puntos (71) que el Arsenal, pero por diferencia de goles.

Por su parte, el Manchester City (70) es tercero en la tabla con un punto menos en una apretada lucha por el título.

Los hinchas del Liverpool reconocieron el esfuerzo del colombiano y corearon una canción en su nombre.