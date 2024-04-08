En estos momentos está culminando el todos contra todos de la Liga BetPlay 2024-I, es por eso que, en la comunidad futbolera ya se habla del popular ‘número mágico’ con el que, posiblemente, los clubes tendrían asegurada la clasificación a las finales.

Lea también: Este es el canto a Luis Díaz que entonaron hinchas en un bar de Inglaterra

De interés: Richard Ríos se coronó campeón por tercera vez con el Palmeiras de Brasil

En medios nacionales, se habla que el puntaje probable para acceder a los cuadrangulares del fútbol colombiano serían el número mágico 29.

Esto, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2024 se eliminó la fecha de los clásicos y solo se disputarán 19 jornadas.

Asimismo, por ahora, los dirigidos por Rafael Dudamel, Atlético Bucaramanga, es el único equipo que está en las finales al ser el líder de la tabla general con 32 unidades, aún con cuatro fechas por disputar.

Por su parte, América de Cali con 22 puntos, deberá ganar tres de los últimos cuatro encuentros para entrar sin apuros a los cuadrangulares del 2024-I.