Este domingo 7 de abril se vivió otra jornada en el mejor béisbol del mundo. Tres de los cinco colombianos que están presentes en este inicio de temporada vieron acción.

En el encuentro entre los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland, el cartagenero Giovanny Urshela fue el titular del equipo felino en la tercera base. Su equipo cayó con pizarra de 7-1 y el infielder se fue de 4-1 a la ofensiva, con un ponche, dejando su promedio al bate en .360.

Por otro lado, en el triunfo de los Rays de Tampa Bay por 3-2 ante los Rockies de Colorado, Harold Ramírez alineó como tercer bate y jardinero derecho con la novena de Florida. Se fue de 4-0 ofensivamente, bajando su average a .237.

Asimismo, Guillermo Zúñiga también vio acción con los Angelinos de Los Ángeles. Su equipo perdió con pizarra de 12-2 frente a los Medias Rojas de Boston. El lanzador entró en el noveno episodio con dos hombres en las bases y no pudo sacar un out, permitiendo dos hits y una carrera limpia, y otorgando 2 bases por bolas, subiendo su efectividad de 7.20.

Teherán se estrena con los Mets

Este lunes 8 de abril será el estreno del lanzador cartagenero Julio Teherán con los Mets de Nueva York, novena con la cual firmó apenas hace cinco días como agente libre. Los neoyorquinos se enfrentarán a partir de las 6:20 p.m. en el Truist Park a los Bravos de Atlanta con el colombiano en la lomita.

El derecho estuvo en los campos de entrenamientos con los Orioles Baltimore pero al no quedar en el equipo grande se salió del contrato.

Según reportes de medios, el lanzador firmó un contrato por un año y 2.5 millones de dólares más $450.000 en bonos potenciales que podría cumplir a lo largo de este año.