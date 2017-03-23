Luis Fernando Herrera Arango, mejor conocido como ‘Chonto’ o ‘Chontico’ Herrera, sabe perfectamente lo que significa ser lateral en una Selección Colombia.

El antioqueño, que ya tiene 54 años de edad, escrituró su nombre en esa posición durante la gloriosa época de los 90. Por eso le resultó inevitable opinar acerca de los actuales marcapuntas del combinado patrio.

'Pékerman ha llamado los que él considera que deben estar, hay muy buenos por el lado izquierdo y por el lado derecho, pero a mí, de verdad, me extrañó mucho que no llamaran a Bocanegra que para mí es el mejor lateral del fútbol colombiano en estos momentos', consideró ‘el Chonto’, que llegó a Barranquilla para aprenderle a un maestro como Vicente Del Bosque, que dictó una charla ayer en el salón Jumbo del Country Club, y 'Me gusta mucho Bocanegra por el momento que está viviendo, tiene muy buena marca, muy buena salida, tiene pelota quieta y juego aéreo, pero no lo llamaron', agregó Herrera.