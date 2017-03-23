Osvaldo Bisbal, vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), aseguró este miércoles que la organización mundial no cambiará su decisión de llevar profesionales a los Juegos Olímpicos porque una persona amenace a los peleadores.

'No vamos a ir para atrás con los programas porque alguien amenace a un boxeador, las amenazas corren por cuenta de quien las dice, nosotros no amenazamos y le dejamos abierta las puertas a los peleadores', dijo el argentino en referencia al presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

Bisbal lamentó que el CMB prohibiera el año pasado a sus púgiles principales que buscaran un lugar en los Juegos Olímpicos y dijo no entender la razón del enojo de Sulaimán.