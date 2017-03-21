Todo parece dirigirle hacia la salida: el capitán Wayne Rooney, que no juega casi con el Mánchester United, fue el gran ausente del grupo convocado por el nuevo seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, para enfrentar a Alemania y Lituania.

Siguiendo la estela de José Mourinho, que no quiso garantizar el futuro de Rooney con los 'Red Devils, Gareth Southgate preparó la puerta de salida a la estrella inglesa la semana pasada, asegurando que el puesto del plusmarquista de goles (53) en el equipo, tras 119 partidos internacionales, no lo tiene garantizado.

Primero utilizado poco por Southgate en su toma de poder el pasado año, de forma interina, el delantero de 31 años ha sido dejado fuera esta vez.

Tras no ser titular fijo en su club, no mejoró las cosas al aparecer borracho en una boda organizada en el hotel de la selección antes del amistoso contra España (2-2).

Aunque Southgate no utilizó este desliz como argumento, dejó hablar al terreno de juego por su capitán de entonces.

Wayne, comprende.

'No se puede tener siempre a los veteranos como paracaídas o chaleco salvavidas. Una parte del desarrollo en los años venideros consistirá en preparar a jóvenes jugadores en partidos de alta presión', explicó el seleccionador, que anunció que haría girar el brazalete de capitán a partir de ahora.

'En los dos últimos partidos, hemos hecho jugar a Dele Alli, a Adam Lallana en este puesto (de número 10). Los dos juegan muy bien, marcan, dan asistencias en sus clubes', señaló el exdefensar internacional y seleccionador.

'Hay muy buenos jugadores y hay un combate para entrar en este equipo. Wayne comprende eso', indicó Southgate.

¿Rooney lo ha comprendido o lo ha aceptado? El técnico no escondió a la prensa el descontento del jugador tras haber sido dejado fuera para los dos partidos.

El delantero, en cualquier caso, se ausentó el lunes cuando Southgate había pedido a un grupo de jugadores más amplio acudir al centro de entrenamiento de Saint George's Park para fijar los objetivos del equipo.

La razón esgrimida es que Rooney se quedó en Mánchester para tratarse una lesión en la rodilla que le tiene alejado de los terrenos de juego desde principios de mes.

¿Se le volverá a ver en la selección inglesa, cuando el seleccionador también llamó a Ross Barkley, número diez del Everton, el exequipo de Rooney, y estrella en ascenso?

R.ooney no quiso, de todas maneras,. aceptar las propuestas del fútbol chino. ¿Se resistirá mucho tiempo al dinero asiático si Southgate no cuenta más con él en la selección inglesa?