Martin Mejia/AP AP

Un gol de Juan Manuel Iturbe en el último minuto de juego le dio a Argentina el triunfo por 2-1 ante Uruguay ayer en el arranque del Sudamericano Sub-20.

El dramático desenlace del clásico rioplatense permitió a Argentina sumar sus tres primeros puntos en el Grupo A.

El choque comenzó lento y con pocas emociones de gol. Un fuerte remate frontal de Mauro Díaz tras una bonita combinación de Funes Mori y Hoyos, a los siete, arrancó los primeros aplausos en el estadio Monumental. Pero el partido cayó en la monotonía, sin ideas y carente de jugadas claras de gol.

A los 37 del defensor Leonel Galeano que produjo el penal. Polenta lo disparó a las manos del arquero argentino, pero la pelota quedó suelta y el mismo capitán la empujó al ángulo derecho para celebrar.

La reacción argentina rindió frutos en una llegada en que Hoyos tomó la pelota cerca del área, se perfiló y con un remate rasante al primer palo del arquero le dio la igualdad al encuentro.

Argentina siguió llevando peligro como en un remate posterior de Iturbe que exigió al portero, y sobre el final el atacante hizo el tanto en una jugada disputada frente al arco en que sólo tuvo que empujar la pelota. AP