La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, regresó al colegio Marymount para vivir un momento que la vida le debía: la graduación presencial que nunca pudo celebrar junto a sus compañeras de la promoción 2020.

Con toga, birrete y rodeada de la emoción de sus amigos, maestros y directivas, Michelle desfiló por la calle de honor que le preparó su colegio, recibiendo aplausos, lágrimas y abrazos que le recordaron que los sueños siempre llegan.

Cinco años atrás, en medio de la emergencia sanitaria, la promoción 2020 tuvo que despedirse de la vida escolar a través de una pantalla, sin los rituales, los símbolos ni los abrazos propios de este hito académico. Hoy, al cumplirse cinco años de egresados, decidieron regalarse ese instante perdido y convertirlo en una celebración única: revivir su ceremonia de graduación de manera presencial, con todo el calor humano que en su momento quedó pendiente.

Para Michelle, el acto tuvo un significado doblemente especial. No solo fue la oportunidad de cerrar un ciclo académico con toga y birrete, sino también el regreso a las raíces de su formación, al colegio que la acompañó en su crecimiento y donde aprendió valores que hoy lleva consigo como Reina del Carnaval. “Volver aquí, con mis compañeros y con el cariño de toda la comunidad Marymount, es un recuerdo que quedará para siempre en mi corazón”, expresó visiblemente conmovida.

“Estoy muy feliz y contenta de volver a mi colegio después de cinco años y graduarme presencialmente ya que debido al COVID no lo pudimos hacer. Ese reencuentro con los profesores y compañeros me ha alegrado mucho el corazón. Aquí aprendí muchísimo, y recuerdo que cuando yo era niña y veía a la reina del carnaval en el colegio me emocionaba mucho, y hoy tengo el privilegio de estar acá como la soberana 2026 viviendo un momento especial”, agrego la Reina del Carnaval de Barranquilla.

El acto culminó con la entonación del himno del colegio por parte de todos los graduandos, un gesto solemne que resonó también en los corazones de los docentes y el equipo administrativo de la institución, sellando un reencuentro que combinó nostalgia, gratitud y alegría desbordante.