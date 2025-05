Colombia ya dice presente en Cannes. ‘Un poeta’, el nuevo largometraje del director colombiano Simón Mesa Soto, tuvo su estreno mundial en la 78ª edición del prestigioso festival francés, como parte de la sección “Una Cierta Mirada”, en medio de aplausos de los asistentes.

La película, producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones (Colombia), en coproducción con Majade Fiction (Alemania), Momento Film y Film i Väst (Suecia), fue recibida con entusiasmo por parte de la crítica internacional.

La recepción de la crítica internacional fue entusiasta. Desde diferentes latitudes, periodistas y programadores destacaron el equilibrio entre el humor, la crítica social y la sensibilidad con la que la película retrata la relación entre un poeta mayor y una joven con talento literario.

El crítico turco Mehmet Basutcu (Cumhuriyet Gazetesi) destacó: “Un Poeta es una gran película que calienta el corazón. Es una noble heredera del cine social y poético de los años 70’, sin pretensiones formales pero con una sensibilidad extraordinaria”.

El medio argentino Otros Cines describió la película como “una tragicomedia con mucho humor negro, capacidad de provocación y... un gran corazón” mientras que Ben Croll periodista de IndieWire, la calificó como “un fascinante y a menudo cáustico estudio de personajes convertido en sátira social”.

Ocúltimo & Medio de Contención Producciones/Cortesía Momento de la proyección de la película.

Desde Chile, Gabriela Bravo Chiappe (Culturizarte) afirmó: “Sinceramente, es una de las mejores películas que he visto hasta ahora (y ya he visto 20). Tiene de todo: humor, reflexión y crítica social. A través de una historia íntima, el director retrata la sociedad colombiana con precisión y honestidad, sin caer en miserabilismos ni caricaturas. El casting es excelente. Es una película que realmente merece un premio. Me encantó”.

Entretanto, Simón Mesa, destacó desde Cannes que “buscamos que el cine colombiano se acerque mucho más a la audiencia de nuestro país, con historias que nos puedan conmover y nos puedan hacer reír. Creo que el personaje puede conectar mucho con nuestra gente”.

Este miércoles, a las 2:45 p.m. hora francesa, la película tendrá su tercera y última función en este festival de cine en el Cineum Salle 3.