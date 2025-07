Definitivamente, después de conocer los resultados de la jornada electoral del domingo, me siento bastante más tranquilo que antes de esta cuando era un misterio la votación que podría alcanzar Petro y su coalición del Pacto Histórico, así como su proporción de votantes comparada con las coaliciones Equipo por Colombia y la de la Esperanza. Tampoco sabíamos cómo compararlo con el

Petro del 2018 para ir estableciendo sus reales posibilidades. Era así mismo, importante, saber la composición del congreso como cuerpo legislativo clave para la defensa de la democracia aunque equivocadamente eligiéramos como Presidente a un elemento que por naturaleza solo pregona ideas anárquicas, porque una mayoría demócrata le impediría llevar al país al desastre. Particularmente, creo que antier nos fue bien a los amigos del orden y de la democracia. Esperemos que César Gaviria no repita otra salida en falso, y que si lo hace, la bancada Liberal no lo acolite.

Aunque en su discurso triunfal, Petro, como es su costumbre, volvió a mentir acerca de los resultados del domingo, esas mentiras solo se las seguirán creyendo los mismos que ya están contados; pero mejor analicemos sobre lo sucedido. Si tomamos los resultados de las coaliciones, redondeando cifras, la del Pacto Histórico puntea con 5.520.000 votos, segunda Equipo por Colombia con 4.000.000 y tercera la de la Esperanza con 2.160.000 votos. Estas dos últimas suman 6.120.000, unos 600.000 votos más que la del Pacto Histórico. Analizando los resultados de los candidatos de las coaliciones, Petro alcanza los 4.5 millones, Fico Gutiérrez los 2.170.000 votos, y Fajardo 730.000.

La confianza que nos brinda el Equipo por Colombia es que todos se sumarán al ganador, así que Fico hoy prácticamente cuenta con 4.000.000 de votos, y está a solo 500.000 de Petro, aunque Francia Márquez, muy seguramente fórmula petrista a la Vicepresidencia, le aportaría la no despreciable cifra de 800.000 votos. Pero el pasado domingo no se midieron Óscar Iván Zuluaga, Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt, y como Fico triplica a Fajardo, lo lógico y sensato sería que este último no continuara en contienda y se uniera a su paisano antes de la próxima jornada electoral. Lo contrario sería la típica terquedad del político, aunque su coalición, pegada con babas, no cumpla realmente con ese calificativo.

Petro en la primera vuelta del 2018 alcanzó 4.850.000 votos, casi 400.000 más que este domingo, y es por esto que pareciera que ese es su techo propio, al que deberá sumarle a cuanto izquierdoso logre engrupir para crecer, así llegó a 8 millones en la segunda vuelta de ese 2018.

Óscar Iván Zuluaga, un político serio, al conocer la votación del Equipo por Colombia, decidió ayer mismo desmontar su candidatura y adherir a Federico Gutiérrez, con lo que serían más de 2 millones de votos claves. Ojalá lo hiciera Ingrid Betancourt, para que en la primera fecha electoral, Fico llegue ya muy robustecido. Esperaría uno que si las próximas encuestas no le favorecen, como muy probablemente sucederá, Rodolfo Hernández optara por apoyarlo también, aunque por su temperamento controversial, es probable que esto suceda después de la primera jornada. Lo cierto es que para elegir Presidente tendremos segunda vuelta, pero quedará demostrado que en Colombia, los amigos del orden, de las instituciones y de la democracia somos muchos más que los del caos y los paros.

nicoreno@ambbio.com.co