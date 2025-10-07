La ciudad resuena con palabras famosas Viareggi y llega con banderas y música del Carnaval para la gente del restaurante Nona Rosa, y el Cine Foro de los martes se da el lujo de presentar Salo y los 120 días de Sodoma, dirigido por uno de los más brillantes intelectuales y cineastas italianos, Pier Paolo Pasolini, ganador del premio literario Viareggio, el más famoso de Italia. Uninorte anuncia la presentación de Hamlet, mismísima pieza de teatro de Shakespeare, que ningún experto incluido, T.S.Eliot, Harold Bloom y Harold Goddard, han podido descifrar. ¿Por qué estalla en esos arrebatos fatales del Ser o no Ser?, para caer en torrentes de nostalgia, que llegan en ronquidos pavorosos hasta la misma área coclear.

Son los cisnes, los cisnes de Bosford-Sratford upon Avon, el riachuelo y sus riberas que debió frecuentar el maestro William, durante sus delirios de grandeza. Delirios llevados a lo máximo en sus conversaciones con el Espectro del padre muerto. ¿Cuántas veces habré recorrido esos senderos husmeando los significados que imaginaba brotarían mágicamente de setos y florecillas del jardín de Ann Hathaway? ¡Pero nada!. Presentaciones como las del Grupo de Uninorte, podrán convertirse en verdaderas iluminaciones, para los cinco actos de Hamlet de Shakespeare, escrito en 1604. En Londres, Reino Unido. Hay otra palabra, dolorosamente famosa, es Palestina, domina hasta en las Naciones Unidas, pero es negativa en la franja de Gaza-Árabes y judíos llevan años en una guerra que lleva un curso inexorable que no parece tener fin.

Trataré de explicar para las nuevas generaciones como ha sido la tragedia Arabe-Judia, que lleva siglos; Los judíos llevaron a las Naciones Unidas toda la tradición acumulada en los papeles de la Biblia allí estaban las crónicas que les daban los derechos a la tierra Palestina. Dios les ofrece a los judíos la Tierra prometida y desde entonces están recorriendo, a lo largo y lo ancho y tuvieron que luchar para conquistar una tierra que era ajena que era de los árabes. Luego vino la decisión de la gran asamblea de dividir en dos. Pero ni los unos ni los otros están conformes con esta decisión. Ambos quieren una Palestina entera. Cada uno alega derechos para reclamar la total posesión del territorio, Palestina ha llegado a independizarse con el apoyo de las naciones del mundo y los judíos han reunido una fuerza militar poderosa y el fanatismo los lleva a desangrar la región y desangrarse y así llegamos al infierno de Gaza, a una guerra que involucra hasta los niños que vemos en la TV sacando a sus hermanitos menores en hombros.