El gigantesco mural “Cosas del aire” es capaz de conmover al más pintado.

Con nueve metros de alto x cinco metros de ancho sus enormes masas de color paralizan al que pasa por delante y con las mismas lo exaltan hasta vibraciones que llevan al ser humano a un máximo estremecimiento...

Todo esto pasaba en el año 2008, cuando “Cosas del aire” estaba colgado de la pared original del Banco Ganadero, pasará nuevamente ahora, que se instale en las nuevas paredes del Museo de Arte Moderno en las playas de vía 40 y pensar que aquí empezó como un Anual de Pintura, 1959, egresado del Centro Artístico Carlos Dieppa, bajo el patrocinio de Gómez Sicre, de la Unión Panamericana (antigua OEA) y Alejandro Obregón, y un par de arquitectos barranquilleros; González Ripoll y de Andreis, Industriales, Julio M. Santo Domingo, Comerciantes; Guillermo Marín y el grupo de Barranquilla; German Vargas, Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Samudio, quienes adoptaron el sistema de las dos piezas de arte por cada pintor participante, sugeridas por el Maestro Gómez Sicre, llegan al ANUAL 1963, ya tenían la primera colección de arte, suficiente para hacer ellos solos (El Centro Artístico) sus reuniones de arte moderno. Como hoy, con las “Cosas del aire” del maestro Alejandro Obregón.

El Museo siguió respirando, desarrollándose y organizando exhibiciones durante algún tiempo. María Eugenia Castro se encargó de la dirección en 1986 y empezó la construcción del nuevo edificio en la vía 40.

El alcalde mayor Alejandro Char mantiene su entusiasmo por las cosas de Obregón y así hemos visto desarrollarse la ruta de Obregón con el apoyo del Banco de la República, y restaurados y limpios; el Paseo Bolívar, Cra 53, el Vitral de la Capilla Marymount y finalmente, el gran mural de las “Cosas del Aire”, para declarar a Barranquilla la ciudad de Obregón.

En las palabras de Filiberto Mancini, director del Museo de Arte Moderno: El mural quedara instalado para siempre en el gran umbral del Museo, para mayor seguridad de sus 45 metros cuadrados.