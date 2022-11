Los reparos a las penas de la JEP contra varios ex-Farc

Parra considera que de alguna manera lo que dice la Sala de Reconocimiento “es consecuente con lo que ha pasado con las audiencias de reconocimiento en las que ha estado el antiguo secretariado de las Farc y en donde han reconocido esos crímenes relacionados con el secuestro”.

Sin embargo, advierte, “si bien es cierto que, como está planteada la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ellos no tienen la responsabilidad de entregar información puntual y verdad plena en cada caso en particular, sí pueden hacer gestiones y procurar que por ejemplo familiares de desaparecidos puedan obtener información en medio del entorno del secuestro, y yo sí creo que en alguna instancia falta información y verdad en cuanto a las políticas de la guerrilla de las Farc, los direccionamientos a nivel de organización”.

Señala en este sentido que lo que hizo el desmovilizado grupo rebelde “fue un reconocimiento del hecho, porque no se les pide una verdad tan detallada, aunque no sé si es que no se ha hecho pública o si en realidad hace falta información, y de cualquier manera es un problema porque las víctimas siguen preguntándose por esa verdad”.