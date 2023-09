Petro no acuñó el término ‘parapolítica’: León Valencia

“Yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer comentarios sobre las elecciones de 2002, y me equivoqué al analizar ciertos resultados inesperados. Eso me llevó a investigar la parapolítica y descubrir sus conexiones”, contó el también escritor en diálogo con ‘Blu Radio’.

Según explicó Valencia, este término surgió durante una reunión en la que se presentaron los resultados de investigaciones sobre el tema. En esta, precisó, se estableció una relación directa entre el dominio paramilitar y los resultados electorales inusuales de 2002. Desde entonces, comenzaron a utilizar el término para describir este fenómeno político y criminal.