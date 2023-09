Los escenarios jurídicos para Laura Sarabia con su retorno al Gobierno

Tras la posesión el pasado lunes de Laura Sarabia como directora de Prosperidad Social hay expectativa frente a lo que ocurrirá con la investigación que le sigue la Fiscalía por presunto abuso de poder en el caso del polígrafo a su exniñera Marelbys Meza por un robo de entre 4 mil y 7 mil dólares de la casa de la exfuncionaria.

Al respecto, el penalista Iván Mattar le dijo a EL HERALDO que "lo primero es aclarar que en este momento Laura Sarabia no tiene un proceso penal en su contra: lo que tiene es una investigación que surge a raíz de los hechos que ya se conocen, pero que por sí misma no genera mayores efectos jurídicos".

Agrega en este sentido el abogado que la ex jefa de gabinete "no tiene en este momento ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad, y tampoco tiene ningún tipo de prohibición de salir del país o enajenar bienes ni ninguna medida en su contra, por lo que la investigación la continúa la Fiscalía y en caso de que encuentre méritos para iniciar formalmente un proceso penal, en la medida en que Sarabia adquiere la calidad de aforada, ese proceso penal no se ventilaría ante un juez como sería un juez de circuito, sino ante la Corte Suprema de Justicia".

Esta investigación, señala, "puede culminar en que la Fiscalía no determine que existan hechos suficientes para vincularla a un proceso penal o puede determinar que en caso de existir se presente formalmente imputación ante la Corte Suprema de Justicia para juzgarla y eventualmente condenarla o absolverla".

A su vez, el penalista y catedrático, Óscar Sierra Fajardo, explicó en EL HERALDO que la Constitución Política colombiana en su artículo 235 numeral 5 indica que es la Fiscalía General de la Nación quien investiga, entre otros, a los directores de departamentos administrativos, "cargo actual de la señora Sarabia, pero el juzgamiento correspondería a la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia"

Dicho esto, aclara, "se tiene que se mantiene la competencia de la Fiscalía General de la Nación para investigar su posible participación en la situación relacionada con interceptaciones telefónicas y el polígrafo realizado a la señora Marelbys Meza, luego de lo cual, en caso de que se determine continuar con la actuación, el juzgamiento estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia".

Ahora, indica el abogado, "si bien es cierto que la señora Laura Sarabia acaba de tomar posesión en su nuevo cargo como directora del DPS, ello no quiere decir que no está siendo actualmente investigada ni que la indagación en su contra haya finalizado. Si bien su presunción de inocencia se mantiene intacta, lo cierto es que sobre cualquier funcionario público existe una alta expectativa de estándares éticos para el cumplimiento de su función, los cuales no parecen advertirse en su caso para efectos de asumir este nuevo rol. A pesar de ello, será la Fiscalía General de la Nación la que determine si existe mérito para continuar un proceso penal en su contra y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia la que determinará su responsabilidad. Esto quiere decir que pese a su reciente nombramiento, la investigación continúa, se mantiene vigente y se esperan prontos resultados".

Tras presentarse este mismo martes en el búnker de la Fiscalía a la citación a interrogatorio, el abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, leyó un comunicado en el que ratificó que le solicitaron al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, declare como testigo en el caso, argumentando que cuando se presentó la situación del robo de dinero de su apartamento, la llamó para ponerse a la orden y prestarle colaboración.

A la salida de la Fiscalía, el jurista señaló que Laura Sarabia es víctima de hurto y que “no ordenó, ni podría hacerlo, ninguna práctica de polígrafo, por ser funciones ajenas al cargo que ocupaba”.

Para el abogado, la petición sobre el fiscal representa la inocencia de su representada, pues demuestra que no ejerció presión sobre la justicia ni sobre su personal para las ‘chuzadas’ y la realización del polígrafo sin orden judicial.

Así mismo, según la revista Semana, dos informes de Policía Judicial, uno manipulado por los agentes de la Dijín y el otro redactado con supuesta información relevante sobre el Clan del Golfo, se convirtieron en el elemento central para solicitar a dos fiscales la interceptación de las comunicaciones de Fabiola Perea, Marelbys Meza y dos de sus mejores amigos.

"Se trata de los informes que la Fiscalía recibió de parte de los agentes de la Dijín, que tenían a su cargo la investigación por el hurto al apartamento de la entonces jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia. Los agentes consignaron información, supuestamente entregada por una fuente, que advertía cómo dos mujeres pertenecían al llamado Clan del Golfo. Otro informe, que en un primer momento fue redactado por los investigadores de la Sijín de Bogotá, terminó manipulado por sus colegas de la Dijín, mientras aseguraban que los responsables del hurto al apartamento de Sarabia eran los cabecillas de una organización criminal en Bogotá y que sus números de contacto deberían ser objeto de interceptación", se lee.

Y de acuerdo con el ente de investigación penal nada de lo consignado en esos informes era real, la fuente aparentemente fue inventada, así como los datos que fueron consignados en los informes.

La ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro fue posesionada este lunes por el mismo mandatario como la nueva directora del DPS, siendo esta dependencia la que maneja gran parte del gasto social del Ejecutivo a través de los subsidios a poblaciones vulnerables y que tiene un presupuesto anual de alrededor de $6 billones.

A principios de junio de este año la nueva directora del DPS había sido señalada de supuesto abuso de poder tras someter a una prueba de polígrafo a su exniñera, como parte de la investigación del supuesto robo de una gran suma de dinero cuya cifra oscila entre los 4 mil y 7 mil dólares que se encontraba en la casa de la ex jefa de gabinete.

El escándalo trascendió luego de que se conociera una serie de audios donde Armando Benedetti se va en contra de Sarabia, por lo cual la Fiscalía y Procuraduría abrieron investigaciones por presuntas 'chuzadas' en las que también fueron involucradas varias personas alrededor de este hecho.

Horas antes de ser oficialmente la encargada del DPS, Sarabia publicó la declaración de renta que presentó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del año gravable 2022, la cual muestra que tiene un patrimonio líquido de 74 millones de pesos tras restar deudas por $136.000 a su patrimonio bruto de 75 millones de pesos.

Según la información compartida por Sarabia, da muestra de un patrimonio cinco veces mayor frente a la que presentó a su salida del cargo como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio del 2022.

Por su parte, cuando Sarabia pertenecía a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Armando Benedetti, en la declaración de renta del año gravable 2021 presentó un patrimonio bruto de $14 millones. En ese tiempo, sus ingresos brutos fueron de $92.716.000.

A diferencia de cuando hizo parte de la campaña de presidencial de Gustavo Petro y ocupó el puesto de jefa de gabinete, que sus ingresos brutos aumentaron a ser de 200.613.000 pesos.

En su momento, la nueva directora del DPS también publicó la declaración proactiva de ingresos, bienes, deudas y posibles conflictos de interés, suyos como de sus familiares.

En la declaración indicó que sus ingresos por 200.612.800 pesos, salieron de salarios (101.534.000 pesos), gastos de representación (49.372.000 pesos) y honorarios (42.399.800 pesos).

Asimismo, señaló tener activos por $75 millones de pesos entre saldos de cuentas bancarias y fondos de cesantías, además, $21.645.205 en cuentas por cobrar y dólares en efectivo.

Referente a posibles conflictos de interés, Laura Sarabia registró a Andrés Fernando Parra Valverde, su esposo, quien es representante legal de una empresa de consultoría en asuntos jurídicos y públicos.

También informó sobre su hermano, Andrés Felipe Sarabia Torres, quien es socio de una empresa consultora en asuntos jurídicos y públicos.

La prueba reina del supuesto irregular sometimiento de la exniñera del hijo de Laura Sarabia al polígrafo ha salido a la luz. Marelbys Meza aparece en cámara, sentada delante de una pared blanca con unos cables conectados a los dedos, y atada del pecho a la silla.

El subteniente de la Policía Jhon Alexander Sacristán, al que no se le ve la cara, la somete a un interrogatorio que se extiende por cerca de tres horas en una de las dependencias junto al Palacio de Nariño.

El video, grabado el 30 de enero de este año, es la consigna de una medida parte de la operación para recuperar un maletín lleno de dinero que pertenecía a la entonces mano derecha del presidente.

― ¿Robó usted dinero de maletín de la doctora Laura?, le interrogan.

―No ―, responde Meza.

―¿Antes del año 2022 fue deshonesta con quien confió en usted?

―No―, vuelve a responder.

De acuerdo con lo denunciado por Meza, le quitaron su celular y le hicieron una copia al dispositivo mientras le realizaban la prueba en el sótano del edificio cerca al Palacio. Luego, en la grabación del hecho que ha generado un gran debate en Colombia, se escuchan preguntas repetitivas sobre el robo de la maleta llena de dinero.

El uniformado dirigió el interrogatorio hacia la vida personal y laboral de la entonces niñera, quien manifestó el temor de perder su trabajo. En el video se escucha que preguntan: "Si usted tuviera el dinero, ¿lo devolvería?", a lo que Marelbys responde: "Si no tengo el dinero, ¿cómo lo voy a devolver?"

Meza reconoció que no era la primera vez que se sometía a una prueba de polígrafo, pues también tuvo que hacerla cuando trabajaba con el exembajador Armando Benedetti, quien fue su empleador durante siete años poco antes de que se fuera a Caracas como embajador.

Sarabia contrató a Meza y cinco meses después desapareció el maletín en el que había entre 4 mil y 7 mil dólares. La exniñera, en el video, reconoció haber sido llevada al lugar para que se le practicara la prueba del polígrafo que tenía que ver con el hurto de la maleta.

Cuando le vuelven a preguntar a Meza sobre el paradero de la maleta, responde que Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, le había preguntado por el dinero unos días antes, pero ella solo le dijo lo que sabía, que estaba "en la sala, al lado de la chimenea".

De acuerdo con Meza, el esposo de la entonces jefe de gabinete le pregunta sobre una bolsa negra que estaba al interior de la maleta, pero ella contestó que no sabía nada al respecto.

La semana pasada, las autoridades capturaron a cinco policías involucrados en la prueba del polígrafo: Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales, patrulleros de la Policía de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, ambos de la Sijín; y el capitán de la Policía Andrés Correa.

Se informó que los uniformados son señalados por los delitos de fraude procesal y falso testimonio; sin embargo, ninguno de los miembros aceptó los cargos de la Fiscalía.

Así las cosas, Sarabia Torres, politóloga y asesora política, entra a dirigir la entidad "que fija y pone en marcha las políticas y los programas que brindan atención, reparación y reintegración social y económica a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables del país".

Agregó la Presidencia en el comunicado que el DPS "está a cargo del programa Tránsito a Renta Ciudadana, al que el Gobierno del Cambio destinó $7 billones" y que "beneficiará a cerca de 3,3 millones de hogares, 1,4 millones más de los que tuvo Familias en Acción a su cargo".

Así, concluye, "el Gobierno garantiza un ingreso digno, de hasta $500.000 mensuales, a las familias en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad".

Frente a la prueba del polígrafo a Meza en su momento la Casa de Nariño respondió que se trataba de procedimientos que se han desarrollado en oportunidades previas cuando se compromete la seguridad del círculo cercano del presidente de la República.

Al respecto, el pasado lunes, la revista Cambio informó que "la Fiscalía abrió una investigación de oficio por el caso de las empleadas del padre de la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que fueron sometidas al detector de mentiras en el mismo sótano donde fue interrogada la niñera de Laura Sarabia".

Y en medio de todo este caso, la Fiscalía confirmó que el coronel Óscar Dávila, del equipo de seguridad de la Presidencia y quien venía siendo investigado, se suicidó el 9 de junio pasado.

Frente al nombramiento de Sarabia, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, advirtió: "Mientras son imputados cuatro miembros de la Policía por la actuación del polígrafo contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, ella toma posesión en uno de los cargos más poderosos del Estado donde manejará casi $11 billones de pesos".

Y el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza afirmó: "Laura sabe mucho, muchísimo sobre Petro. Le tiene pisado el rabo...".

Entre tanto, Jorge Mario Gómez, abogado de Laura Sarabia, dijo a la revista Cambio que un video publicado por ese medio "es una prueba irrefutable de que el 27 de enero ingresó una sola maleta pequeña y liviana de peso, y no cinco, como habían dicho, a la casa de Laura Sarabia".

Por ello, afirmó el penalista, el caso será seguido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.