¿La paz total de Petro necesita más mano dura de la fuerza pública?

El presidente del Congreso, Roy Barreras, por su parte, sí ha marcado distancia con algunas acciones del Gobierno y ha dejado entrever que no tiene ningún sentido mantener el cese de hostigamientos con los otros tres grupos ilegales, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, debido a que también han incumplido lo pactado el 31 de diciembre de 2022.

“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, manifestó en diálogo con Blu Radio.